به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت دفاع انگلیس روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نظامی دیروز (یکشنبه) در شمال عراق کشته شده است. جزئیات بیشتری درباره هویت فرد کشته‌شده، یگان محل خدمت، محل دقیق حادثه و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، این نظامی در جریان یک حادثه آموزشی در شمال عراق جان باخته و مقام‌های انگلیسی تاکنون نشانه‌ای از ارتباط این حادثه با درگیری یا حمله مسلحانه اعلام نکرده‌اند. وزارت دفاع انگلیس نیز در بیانیه اولیه خود تنها از «حادثه آموزشی» سخن گفته و از انتشار جزئیات بیشتر خودداری کرده است.

دولت انگلیس پیش‌تر اعلام کرده بود که نیرو‌های این کشور در قالب عملیات شیدر در آموزش نیرو‌های عراقی و نیرو‌های پیشمرگه کرد مشارکت داشته‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع پارلمانی انگلیس، مأموریت نظامی لندن در عراق پس از سال ۲۰۱۴ با تمرکز بر آموزش و پشتیبانی از نیرو‌های محلی دنبال شده است.

وزارت دفاع انگلیس هنوز اعلام نکرده است که آیا تحقیقات رسمی درباره این حادثه آغاز شده یا خیر. در ساختار نظامی انگلیس، حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدی نیرو‌های نظامی معمولاً می‌تواند در چارچوب روند‌های تحقیقاتی وزارت دفاع و نهاد‌های ایمنی دفاعی بررسی شود.