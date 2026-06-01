مسابقات دوومیدانی جام اعیاد با حضور ۱۵۸ ورزشکار در رده‌های مختلف سنی بانوان و آقایان، در دهکده ورزشی المپیک کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این رویداد ورزشي ۷۸ ورزشکار در بخش بانوان و ۸۰ ورزشکار در بخش آقایان شركت كردند.

رقابت‌ها با مشارکت هیئت هاي دوو میدانی و ورزش‌های همگانی با حمایت معاونت ورزش و تفریحات سالم، در ماده هاي ۱۰۰ متر، ۱۵۰ متر، ۳۰۰ متر و سه هزار متر برگزار شد.

در ماده سه هزار متر بانوان، فرح فلاح با زمان ۱۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه مقام اول كسب كرد و ساناز عسکری و فرح چراغ‌چشم نيز دوم و سوم شدند.

محمدصادق ابراهیمی نيز در ماده سه هزار متر با ثبت زمان ۹ دقیقه و ۱۸ ثانیه عنوان قهرمانی را بدست آورد و کسری باغنری و سیدبلال جعفری در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

سارینا صفری در رقابت ۱۵۰ متر نوجوانان و جوانان، با زمان ۱۹.۹۸ ثانیه قهرمان شد و فدک فلاح و کامیشا لطفی به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

عماد زارعی نيز با ثبت زمان ۱۶.۷۴ ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و متین رضامهرانی و علیرضا کرخی به‌ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

فرح فلاح در ماده ۳۰۰ متر بزرگسالان، با زمان ۴۷.۹۲ ثانیه رتبه نخست را به دست آورد و فدک فلاح و ساناز عسکری به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

مبین مغنی نيز در همين ماده با ثبت زمان ۳۵.۳۸ ثانیه مقام نخست را کسب کرد و عبدالرضا زارعی و عبدالرحمن چاکری به‌ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

شهربانو چینه وری در بخش پیشکسوتان و ماده ۳۰۰ متر، با زمان ۵۳.۹۷ ثانیه مقام نخست را کسب کرد و مرجان مهدوی و محبوبه جان بک لو به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

بردیا علی‌پور نيز با زمان ۴۶.۰۹ ثانیه عنوان نخست را به دست آورد و محمد جاشوی زاده و سام منتجب به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را کسب کردند.

فرح چراغ چشم در ماده ۱۰۰ متر نونهالان، با زمان ۱۴.۸۳ ثانیه در جایگاه نخست قرار گرفت و آتاناز محمدی‌پور و آوا اسم‌خانی به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

امیرعلی حاجی‌پور با ثبت زمان ۱۵.۱۱ ثانیه مقام نخست را کسب کرد و علیرضا کشاورزخو و کیان صالحی به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.

ساجده آشوری در ماده ۱۰۰ متر خردسالان، عنوان نخست را از آن خود کرد و ترانه جعفری امامزاده و ترمه باغ‌جریم به‌ترتیب دوم و سوم شدند.

شایان همافر با زمان ۱۶.۹۰ ثانیه مقام نخست را به دست آورد و امیرمحمد لطفی و امیرعباس فیاض به‌ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مسابقات با هدف توسعه ورزش همگانی، استعدادیابی و شناسایی استعداد‌های برتر، افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران برگزار شد و در پایان با معرفی و اهداي جوايز از نفرات برتر هر ماده قدرداني شد.