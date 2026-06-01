نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب با سفر به شهرستان میناب در جمع خانواده‌های معظم شهدای مدرسه شجره طیبه حاضر شد و ضمن دیدار و دلجویی از آنها هدایای مقام معظم رهبری را تقدیم شان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت‌الاسلام والمسلمین وکیل‌پور روز دوشنبه ضمن ابلاغ سلام گرم و پیام محبت‌آمیز مقام معظم رهبری به خانواده‌های شهدای مدارس «رهپویان خلیج فارس» و «شجره‌طیبه»، بر جایگاه رفیع صبر، استقامت و مجاهدت این خانواده‌های صبور تاکید کرد.

وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه، اقدامات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا را مصداق بارز جنایت جنگی برشمرد و تصریح کرد: جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، سند رسوایی بزرگ استکبار جهانی در پیشگاه افکار عمومی دنیاست که هیچ‌گاه از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد.

حجت‌الاسلام وکیل‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری این حادثه، خاطرنشان کرد: خون پاک شهدا، مسیر حق‌طلبی را روشن‌تر از همیشه کرده و بی‌شک زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگ برای جبهه حق خواهد بود.

در این مراسم که با فضایی آکنده از عطر شهادت و تکریم ایثارگران همراه بود، خانواده‌های شهدا ضمن بیان گوشه‌هایی از سجایای اخلاقی و اهداف تربیتی فرزندان شهید خود بر تداوم پیوند ناگسستنی با مسیر ولایت و پاسداری از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تاکید کردند.