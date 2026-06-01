به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رسانه‌های صهیونیستی در این باره اعلام کردند که بر اثر حمله یک انفجار یک پهپاد انتحاری حزب‌الله در میان نظامیان اشغالگر، یک نظامی صهیونیست کشته و چند نظامی دیگر زخمی شدند.

ساعاتی پیش نیز، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت»، به نقل از ارتش رژیم اسرائیل، کشته شدن «آدام سرفتی» از نیرو‌های یگان کماندویی مگلان و زخمی شدن سه نظامی دیگر را در جریان عملیات‌های نظامی در جنوب لبنان تأیید کرد.

براساس اعلام این روزنامه صهیونیستی، این نظامی اشغالگر پس از هدف قرار گرفتن یک گردان اسرائیلی توسط پهپاد انفجاری حزب‌الله در جنوب لبنان به هلاکت رسیده است.

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز گزارش داد که این نظامی در پی حمله پهپادی حزب‌الله به نیرو‌های اسرائیلی در منطقه «یحمر» در نزدیکی قلعه «الشقیف» نزدیک محور شهر نبطیه در جنوب لبنان به هلاکت رسیده است.

منابع صهیونیستی همچنین روز گذشته از کشته شدن یک سرباز تیپ «گیوعاتی» در حمله پهپادی دیگری در جنوب لبنان خبر دادند. در همان حمله چهار نظامی دیگر نیز زخمی شدند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس و انجام مذاکره با دولت لبنان، با هماهنگی آمریکا حملات هوایی و زمینی خود را به لبنان تشدید کرده و در ۲۴ ساعت گذشته، شهر‌ها و روستا‌های جنوب لبنان را بیش از ۳۶ بار بمباران کرده است.

در مقابل، حزب‌الله حملات موشکی و پهپادی خود را به مناطق شمالی فلسطین اشغالی افزایش داده است.

به گفته منابع عبری، حزب‌الله چندین پهپاد انفجاری و موشک به سمت مناطق الجلیل، نهاریا و بلندی‌های جولان شلیک کرده که علاوه بر فعال شدن گسترده آژیر‌های خطر، خساراتی را به دنبال داشته است.

در تازه‌ترین تحولات، رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی از هدف قرار گرفتن و انهدام یک سامانه پدافندی «گنبد آهنین» در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، حزب‌الله با استفاده از پهپاد‌های تهاجمی و موشک‌های هدایت‌شونده این سامانه را هدف قرار داده و خسارات مستقیمی به آن وارد کرده است.

منابع اسرائیلی اذعان کرده‌اند که استفاده گسترده حزب‌الله از پهپاد‌ها و ریزپرنده‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارتش این رژیم در جبهه شمالی تبدیل شده است؛ این موضوع نگرانی محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل را درباره کارآمدی سامانه‌های دفاعی و توان مقابله با حملات مقاومت افزایش داده است.