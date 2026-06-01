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امروز: -
۱۷ طرح عمرانی و ۱۶ طرح خدمات شهری منطقه یک شهرداری شیراز به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته شهردار منطقه یک شهرداری شیراز این طرحها شامل لوله گذاری خیابان ها، احیای فضای سبز، افتتاح ساختمان بحران و نوسازی ساختمانهای آتش نشانی منطقه ۱ شهرداری شیراز بود که با اعتبار ۵۶۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
همچنین امروز ۱۷ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری شیراز افزوده شد.
به گفته رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری شیراز در حال حاصر ۸۰۰ اتوبوس در شیراز و حومه روزانه به شهروندان خدمات رسانی میکنند که با توجه به گستردگی این ناوگان، بهسازی و نوسازی آن یک صورت است.
شهردار شیراز هم فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری در منطقه ۱ شهرداری شیراز را به دلیل ویژه بودن آن از نظر گردشگری، پزشکی، اداری و سرمایه گذاری و تجاری خاص برشمرد.