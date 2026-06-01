برای بازخوانی محتوا و مفاهیم منشور حقوق بشر کوروش، مراسمی با مشارکت اندیشمندان ایرانی و تاجیک در پاریس مقر یونسکو برگزار شد.

.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو گفت: ابن مراسم در پی به رسمیت شناختن منشور کوروش در یونسکو و ثبت آن که پارسال در اجلاس یونسکو در سمرقند برگزار شده بود، تدارک دیده شد.

حسن فرطوسی افزود: ۱۵ آبان پارسال در صحن چهل ‌و سومین کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند، «استوانه کوروش » به‌عنوان یکی از نخستین منشورهای حقوق بشر جهان به رسمیت شناخته شد و از سوی کشورهای عضو یونسکو مورد تأیید قرار گرفت به این علت اعضای یونسکو مکلف هستند برای این دست اقدامات، مراسم یادبود و بزرگداشت برگزار کنند و این اجلاس به همین علت برگزار شد.

کارشناسان ایرانی بطور برخط در این اجلاس سخنرانی کردند و احمد پاکتچی سفیر ایران در یونسکو نیز در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کرد.