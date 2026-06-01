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در دامنههای سرسبز البرز، این روزها طبیعت بار دیگر سفرهای رنگارنگ پهن کرده است؛ سفرهای از سبزیهای کوهی که هم به عنوان خوراکیهای خوشعطر و خوشطعم شناخته میشوند و هم در طب سنتی جایگاهی دارویی دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سبزیهای کوهی البرز، از ریواس و کنگر گرفته تا پونه، والک، شیرینبیان و دیگر گیاهان خودرو، هر کدام با عطر و طعمی خاص، پای به سفرههای مردم میگذارند. بسیاری از ساکنان روستاهای اطراف، این گیاهان را در روزهای بهاری جمعآوری میکنند و برای مصرف روزانه، خشککردن یا تهیه فرآوردههای محلی به کار میبرند.
کارشناسان گیاهان دارویی میگویند این سبزیهای کوهی علاوه بر ارزش غذایی، سرشار از خواص درمانی هستند و در کاهش برخی ناراحتیهای گوارشی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود سلامت عمومی نقش دارند. با این حال، آنان هشدار میدهند که برداشت بیرویه و ناآگاهانه میتواند به تخریب پوشش گیاهی و کاهش تنوع زیستی در این مناطق منجر شود.
در سالهای اخیر، توجه به گیاهان خودرو و دارویی افزایش یافته و بسیاری از گردشگران نیز برای دیدن و چیدن این سبزیها راهی دامنههای البرز میشوند. اما کارشناسان تأکید میکنند که این نعمت طبیعی باید با رعایت اصول حفاظت از محیط زیست و برداشت مسئولانه مورد استفاده قرار گیرد تا این سفره رنگارنگ برای نسلهای بعد نیز پابرجا بماند.