به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای حسین دهقان در نشست خبری نخستین رویداد نمایشگاه «ایران پروژه» پس از جنگ تحمیلی سوم، با اشاره به آخرین وضعیت قطعه سوم آزادراه تهران_شمال، افزود: قطعه سوم این آزاد راه یکی از طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های اجرایی طرح محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح آزادراه تهران - شمال از سال ۱۳۷۵ آغاز شده و مقرر بود منابع مالی آن از محل واگذاری اراضی اطراف مسیر تأمین شود، اظهار داشت: در عمل تا سال ۱۳۹۱ اقدام مؤثری صورت نگرفت و پس از آن شاهد اجرای جدی پروژه بودیم.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: این طرح با پیچیدگی‌های فراوانی در حوزه اراضی مواجه بوده و بیش از ۴۰ درصد مسیر آن را تونل‌ها و پل‌ها تشکیل می‌دهند. همچنین، زمین و مسیر این منطقه کوهستانی جوان است و هنوز به ثبات کامل نرسیده که این موضوع، اجرای پروژه را با دشواری‌های بیشتری رو‌به‌رو کرده است.

دهقان با تأکید بر اینکه علیرغم این شرایط و مشخصات فنی، عملیات اجرایی طرح آزادراه تهران - شمال با بالاترین استاندارد‌های ایمنی و مهندسی در حال انجام است، گفت: اجرای این پروژه بزرگ آزادراهی حاصل همکاری مشترک دولت و بنیاد مستضعفان است و بنیاد همواره سهم و تعهدات خود را به خوبی ایفا کرده است؛ در حالی که دولت به نرخ امروز، حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان از برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده خود عقب است.

وی افزود: در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز و رفع مسائل و مشکلات زیست‌محیطی، شاهد شتاب جدی در روند اجرای طرح خواهیم بود که در این شرایط، طی ۴ تا ۵ سال آینده امکان بهره‌برداری و تکمیل آن فراهم خواهد شد.

رئیس بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون مسیر مورد نظر برای اجرای قطعه سوم آزادراه تهران - شمال انتخاب شده و تمام پیش‌بینی‌های لازم برای آغاز عملیات در آن صورت گرفته است.