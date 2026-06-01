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استقلال و خودباوری، میراث امام در صنعت

خودباوری و اتکا به توان داخلی در اندیشه‌های امام خمینی و تداوم این تفکر در دوران رهبری شهید انقلاب، ایران اسلامی را امروز به جایگاهی رسانده که بیانگر توانمندی در تولید و تاب آوری در شرایط سخت است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱- ۱۹:۳۱
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برچسب ها: امام خمینی (ره) ، استقلال و خوکفایی ، صنعت ایران
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