استقلال و خودباوری، میراث امام در صنعت

خودباوری و اتکا به توان داخلی در اندیشه‌های امام خمینی و تداوم این تفکر در دوران رهبری شهید انقلاب، ایران اسلامی را امروز به جایگاهی رسانده که بیانگر توانمندی در تولید و تاب آوری در شرایط سخت است.