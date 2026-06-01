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قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار داد: اگر نمیخواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص) نتانیاهو در ادامه شرارتهای خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.
با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخشهای شمالی و شهرکهای نظامی در سرزمینهای اشغالی هشدار میدهیم اگر نمیخواهند آسیب ببینند منطقه را ترک کنند.