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رئیس قوه قضائیه در بازدید از یکی از مجتمعهای قضایی گفت: وظیفه مسئولان و کارگزاران در مقطع فعلی بسیار مهم است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: مردم ایران در جنگ اخیر، وفاداری، حمیّت و غیرت خود را به اثبات رساندند؛ حالا نوبت ما مسئولان و کارگزاران است که جبران کنیم و بیش از پیش بر خدمتدهی خود به مردم بیفزاییم.
رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: گر چه در اقلام مورد نیاز مردم، شاهد گرانی هستیم که در مورد این مهم باید تدبیر صورت گیرد، لکن بهواسطه جنگ، قحطی دامن کشور را نگرفت.
محسنی اژهای گفت: دشمن در سودای آن بود که از دل جنگ تحمیلی، اغتشاش، قحطی و آوارگی بیرون بزند.