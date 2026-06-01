مردم در جنگ اخیر، وفاداری و غیرت خود را به اثبات رساندند

مردم در جنگ اخیر، وفاداری و غیرت خود را به اثبات رساندند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: مردم ایران در جنگ اخیر، وفاداری، حمیّت و غیرت خود را به اثبات رساندند؛ حالا نوبت ما مسئولان و کارگزاران است که جبران کنیم و بیش از پیش بر خدمت‌دهی خود به مردم بیفزاییم.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: گر چه در اقلام مورد نیاز مردم، شاهد گرانی هستیم که در مورد این مهم باید تدبیر صورت گیرد، لکن به‌واسطه جنگ، قحطی دامن کشور را نگرفت.

محسنی اژه‌ای گفت: دشمن در سودای آن بود که از دل جنگ تحمیلی، اغتشاش، قحطی و آوارگی بیرون بزند.