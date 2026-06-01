به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در خیابان ملک التجار، یکی از محله‌های قدیمی اصفهان در بازارچه تاریخی حاج آقا شجاع، لبنیات فروشی معروفی است که در آن حاج عباس صدرارحامی، ۵۵ سال به مردم خدمت کرده است.

وی رسم پدرش را که او هم ۶۰ سال عشق به مردم هدیه کرده، ادامه داده است. این فرزند و پدر نیکوکار و خوش انصاف، سالهاست با رسم مغازه صلواتی فعالیت می‌کنند.

وی به مشتریانی که توان مالی ندارند، بدون پرداخت هزینه از اجناس مغازه می‌دهد و از آنان درخواست صلوات میکند.

رسم این مغازه ساده است. اگر مشتری پول داشته باشد، جنس را می‌برد و در غیر این صورت با بردن جنس و فرستادن یک صلوات روح و روان خود را آرامش می‌بخشد.

جمله معروف و ماندگار حاج عباس این است: بی‌پولی را با صلوات جبران می‌کنم.

وی آنقدر خوش انصاف است که اجناس خریداری شده قبل را، با همان قیمت‌های قبل می‌فروشد.

وی معتقد است: برکت را خدا می‌دهد، نه گران‌فروشی وخدا ضامن است و او خادم مردم.

حالا نوه‌هایش هم پای کارند تا رسم پدر و پدربزرگ را یاد بگیرند.

حاج عباس درباره راز ماندگاری بیش از یک قرن این مغازه می‌گوید:نه سود زیاد، توکل به خداست.

شهروندان می‌توانند کاسب امین محله خود را با هشتگ #انصاف_اصناف یا شماره ۰۹۱۳۸۵۵۳۵۳۵ معرفی کنند.