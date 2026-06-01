درخشش دلفی در مسابقات دوچرخهسواری جام آزاد ایروان
حسین دلفی، رکابزن کشورمان در مسابقات دوچرخه سواری جام آزاد بینالمللی که در ایروان ارمنستان برگزار شد، مدال نقره کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، حسین دلفی، عضو تیم ملی دوچرخه سواری پیست جوانان گفت: در مسابقات جام آزاد بینالمللی با هدایت و مربیگری بهروز فرزاد موفق شدم در ماده ۱۰۰۰ متر سرعت در رقابت با ۱۳ رکابزن از دیگر کشورها در جایگاه دوم قرار بگیرم.
وی افزود: نیکلاس پترینی از گرجستان، مدال طلا و روسلان بابی لودزه نیز عنوان سوم را کسب کرد.
دلفی گفت: موادی که به صورت تخصصی در آنها فعالیت دارم، شامل ۴ ماده: ۲۰۰ متر اسپرینت، کی رین، یک کیلومتر تایمگیری و تیم اسپرینت است که به جز ماده یک کیلومتر، سایر آنها جزو مواد مسابقات ایروان نبود.
رکابزن تیم ملی سرعت افزود: این رقابتها در تقویم اتحادیه جهانی دوچرخهسواری (UCI) ثبت و زیر نظر آن انجام شد که دارای امتیاز است و در رنکینگ ورزشکاران تأثیر خواهد داشت.
وی گفت: فدراسیون پیش از حضور در ارمنستان، تجهیزات و البسه مناسبی در اختیار ما گذاشت و خوشبختانه شرایط خوبی برای من فراهم شد.
دلفی افزود: هرچه بیشتر بتوانیم در مسابقات برونمرزی شرکت نماییم، فرصتهای بسیار ارزشمندی برای ما هستند و قطعا برای تیم ملی و همچنین در رقابتهای داخلی بهتر رکاب خواهیم زد و در رویدادهای مهمی همچون قهرمانی آسیا با تجربه و آمادگی بالایی شرکت میکنیم.
عضو تیم ملی پیست جوانان گفت: متأسفانه به دلیل شرایط جنگی، فرصت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیای پیست در فیلیپین را از دست دادم و باتوجه به تمرینات زیاد و آمادگی بسیار خوب، شانس بالایی برای کسب مدال داشتم.
وی افزود: مسابقاتی که برای شرکت در آنها، تمرینات خود را به صورت منظم پیگیری میکنم، شامل: کاپ آسیایی هند، رقابتهای قهرمانی کشور و لیگ پیست جوانان و بزرگسالان است که در چند ماه آینده برگزار خواهند شد. همچنین اگر رکورد خوبی بزنم، فدراسیون دوچرخهسواری قول اعزام به قهرمانی آسیای پیست ۲۰۲۷ را به من داده و امیدوارم مدالهای خوش رنگی کسب نمایم.
دلفی گفت: در حال حاضر، ۱۸ سال سن دارم و به عنوان یک هدف بلند مدت، امیدوارم بتوانم شانس حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۳۰ را داشته باشم و برای ایران عزیزمان، افتخارآفرین باشم.