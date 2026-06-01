به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، حسین دلفی، عضو تیم ملی دوچرخه سواری پیست جوانان گفت: در مسابقات جام آزاد بین‌المللی با هدایت و مربیگری بهروز فرزاد موفق شدم در ماده ۱۰۰۰ متر سرعت در رقابت با ۱۳ رکابزن از دیگر کشور‌ها در جایگاه دوم قرار بگیرم.

وی افزود: نیکلاس پترینی از گرجستان، مدال طلا و روسلان بابی لودزه نیز عنوان سوم را کسب کرد.

دلفی گفت: موادی که به صورت تخصصی در آنها فعالیت دارم، شامل ۴ ماده: ۲۰۰ متر اسپرینت، کی رین، یک کیلومتر تایم‌گیری و تیم اسپرینت است که به جز ماده یک کیلومتر، سایر آنها جزو مواد مسابقات ایروان نبود.

رکابزن تیم ملی سرعت افزود: این رقابت‌ها در تقویم اتحادیه جهانی دوچرخه‌سواری (UCI) ثبت و زیر نظر آن انجام شد که دارای امتیاز است و در رنکینگ ورزشکاران تأثیر خواهد داشت.

وی گفت: فدراسیون پیش از حضور در ارمنستان، تجهیزات و البسه مناسبی در اختیار ما گذاشت و خوشبختانه شرایط خوبی برای من فراهم شد.

دلفی افزود: هرچه بیشتر بتوانیم در مسابقات برون‌مرزی شرکت نماییم، فرصت‌های بسیار ارزشمندی برای ما هستند و قطعا برای تیم ملی و همچنین در رقابت‌های داخلی بهتر رکاب خواهیم زد و در رویداد‌های مهمی همچون قهرمانی آسیا با تجربه و آمادگی بالایی شرکت می‌کنیم.

عضو تیم ملی پیست جوانان گفت: متأسفانه به دلیل شرایط جنگی، فرصت حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیای پیست در فیلیپین را از دست دادم و باتوجه به تمرینات زیاد و آمادگی بسیار خوب، شانس بالایی برای کسب مدال داشتم.

وی افزود: مسابقاتی که برای شرکت در آنها، تمرینات خود را به صورت منظم پیگیری می‌کنم، شامل: کاپ آسیایی هند، رقابت‌های قهرمانی کشور و لیگ پیست جوانان و بزرگسالان است که در چند ماه آینده برگزار خواهند شد. همچنین اگر رکورد خوبی بزنم، فدراسیون دوچرخه‌سواری قول اعزام به قهرمانی آسیای پیست ۲۰۲۷ را به من داده و امیدوارم مدال‌های خوش رنگی کسب نمایم.

دلفی گفت: در حال حاضر، ۱۸ سال سن دارم و به عنوان یک هدف بلند مدت، امیدوارم بتوانم شانس حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۳۰ را داشته باشم و برای ایران عزیزمان، افتخارآفرین باشم.