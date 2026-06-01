به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران اعلام کرد: به اطلاع کشاورزان شریف و سخت‌کوش استان می‌رساند؛ با توجه به سرعت گرفتن عملیات برداشت در مناطق شرقی استان مازندران؛ مراکز خرید تضمینی گندم در استان افزایش یافت.

بنا بر این اعلام مرکز خرید کارخانه "پاکسابان گلوگاه" از امروز به‌طور رسمی دایر شده و آماده دریافت محصول گندم‌کاران منطقه می‌باشد.

پیش از این نیز مراکز زیر فعالیت خود را آغاز کرده بودند و همچنان پذیرای محصولات شما هستند:

📍 سیلوی دولتی شهید میرزاپور نکا

📍 کارخانه آرد دستاس ساری

📍 کارخانه مروارید کاسپین بهشهر

⚠️ نکات ضروری جهت تحویل محصول:

با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و شرایط آب‌وهوایی استان، اکیداً توصیه می‌شود از تحویل گندم با رطوبت بالا خودداری فرمایید. جهت حفظ کیفیت و ارزش دسترنج خود، در صورت بالا بودن رطوبت، ابتدا نسبت به هوادهی و خشک کردن محصول اقدام نموده و سپس به مراکز خرید مراجعه نمایید. رعایت توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی در زمان برداشت الزامی است.