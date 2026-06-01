حسین دهقان در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره برنامه‌های این بنیاد برای دوران پسا جنگ گفت: امروز آنچه در خیابان و میدان اتفاق می‌افتد، پیامی برای ما دارد و آن نیز ساخت ایران است.

وی ادامه داد: در ادامه مسیر، اگر مردم به صحنه بیایند و ما نیز زمینه حضور آنان را فراهم کنیم و موانع را از سر راهشان برداریم، هیچ کار ناشدنی در این کشور وجود نخواهد داشت.

دهقان با بیان اینکه بنیاد مستضعفان از منابع مالی، منابع انسانی گسترده و نیز پشتوانه معنوی ولایت بهره‌مند است، افزود: همه اسباب و لوازم برای ساختن کشور فراهم است و می‌توان با تکیه بر این ظرفیت‌ها مملکت را ساخت.

وی گفت: ما در بنیاد، به عنوان یک نهاد انقلابی، از سال ۱۴۰۲ به بعد تحلیلی عمومی از شرایط کشور داشتیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که کشور به سمت نوعی بحران پیش می‌رود؛ بنابراین باید مشخص می‌کردیم در این شرایط چه اقدامی باید انجام دهیم.

رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: ما سه فاز حرکتی برای خود تعریف کردیم، فاز نخست این بود که هر جا آسیب‌پذیری وجود دارد و احتمال دارد وقوع حادثه‌ای مسیر تولید را با خطر مواجه کند، وارد عمل شویم و آن را جبران کنیم. این مرحله عمدتاً شامل مدیریت بحران و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر بود که انجام شد.

وی افزود: پس از جنگ تحمیلی دوم و اقداماتی که دشمن انجام داد، اصلی را حاکم کردیم و گفتیم نباید در هیچ شرایطی تولید متوقف شود.

دهقان ادامه داد: حتی در طول جنگ تحمیلی سوم نیز در بنیاد و مجموعه‌های تولیدی و خدماتی زیرمجموعه آن، یک روز هم تعطیلی نداشتیم و همه با ظرفیت کامل فعالیت کردند.

وی گفت: پس از آن، وارد فاز جدیدی یعنی دوران پسا جنگ شدیم؛ دوره‌ای که اکنون بنیاد در چند زمینه نقش‌آفرینی می‌کند. یکی از این زمینه‌ها، فعال‌سازی و معنادار کردن حضور استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوین است؛ کسب‌وکار‌هایی که در حوزه‌های مأموریتی بنیاد تعریف می‌شوند و می‌توانند در رفع نیاز‌های عمومی جامعه مؤثر باشند.

دهقان افزود: دومین محور این است که ما به عنوان یک نهاد، اصول مشخصی را مورد توجه قرار داده‌ایم؛ نخست اینکه به هر میزان که بتوانیم در امنیت غذایی، به‌ویژه تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های روزمره مردم، نقش ایفا کنیم.

وی گفت: در این زمینه با دولت هماهنگ شده‌ایم و گام‌های خوبی نیز برداشته شده است و امیدواریم نگذاریم در کشور، نوسان جدی در زمینه کمبود یا گرانی ایجاد شود؛ البته هر میزان بتوانیم در این مسیر اقدام خواهیم کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: موضوع دوم این است که اکنون جنگی در منطقه رخ داده و بسیاری از بازار‌های سنتی ما، چه در حوزه صادرات و چه در تأمین اقلام مورد نیاز و مواد اولیه مصرفی، با مشکل مواجه شده‌اند و بخشی از آنها را از دست داده‌ایم.

وی گفت: بنابراین در این حوزه نیز با تنوع‌بخشی و با کمک نهاد‌ها و مراکز تأمین‌کننده منابع، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع اقدام کردیم تا هم بازار به ثبات برسد و هم استمرار و پایداری تولید شکل بگیرد.

دهقان افزود: در این مرحله نیز وارد فاز کمک به دولت شده‌ایم و با هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه خود تلاش می‌کنیم در کنار دولت حضور فعال داشته باشیم تا آسیب‌های واردشده به کشور هرچه سریع‌تر جبران شود.

وی گفت: ما در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، همچنین صنعت و معدن، خدمات‌رسانی‌های مختلفی داریم و مبنا را بر این گذاشته‌ایم که با دولت نیز هماهنگ عمل کنیم.