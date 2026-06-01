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معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو گفت: آب یک کالای فرهنگی و تمدنساز است و حل مسائل و مشکلات آب حتماً با زبان هنر و فرهنگسازی امکانپذیر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم افتتاحیه نمایشگاه «در ستایش آب» عصر امروز (دوشنبه، ۱۱ خرداد) با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارت نیرو و چند تن از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد.
در حاشیه این مراسم، تفاهمنامهای بین ماشاالله تابعجماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، و معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به امضا رسید.
معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، رهبر شهید، شهدای صنعت آب و برق و شهدای مدرسه میناب، به ابعاد فرهنگی آب اشاره کرد و گفت: آب در کنار اینکه یک کالای اقتصادی و محصول است، یک کالای فرهنگی نیز محسوب میشود. از این ویژگی که آب فرهنگساز و تمدنساز است، غفلت شده است. در کنار آن، اخلاق و درستی نیز وجود دارد و به همین خاطر جنبه فرهنگی آب باید بازنگری شود.
وی افزود: ۶ سال خشکسالی و بیلان منفی ۱۵۰ مترمکعبی منابع آب زیرزمینی و ممنوعه شدن ۴۰۰ دشت، کشور را با مشکلاتی روبهرو کرد. سال گذشته در طول ۶۰ سال گذشته، بدترین وضعیت خشکسالی ثبت شده است.
تابعجماعت با اشاره به بخشهای مختلف مصرف آب تصریح کرد: در بخشهای مصرف کشاورزی، صنعتی، شرب و محیط زیست، زیرساختهای لازم از جمله ۹۰۰ کیلومتر خط انتقال اندیشیده شده است. اما اگر فرهنگسازی وجود نداشته باشد، تمام تمهیدات بینتیجه خواهد بود. فرهنگ و هنر در دستان هنرمندان است.
معاون سرمایه انسانی وزارت نیرو با تقدیر از نگاه همکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نگاه همکاران ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تغییر فرهنگ بسیار قابل تقدیر است، چراکه بحث آب یک موضوع اولویتدار در کشور است. حل مسائل آب، مشارکت مردم در ارزشدهی به آن و قدردانی از این نعمت خدادادی را میطلبد.