مدیر انتشارات انقلاب اسلامی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی استقبال مخاطبان از آثار این انتشارات در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، از فروش بیش از ۲۶ هزار جلد کتاب در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این میزان فروش، انتشارات انقلاب اسلامی را به رتبه نخست ناشران عمومی و همچنین رتبه نخست کل نمایشگاه رساند.

محمدرضا حبیب اللهی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به رشد ۴۰ درصدی استقبال مخاطبان نسبت به دوره‌های گذشته اظهار کرد: در همه سال‌ها تلاش ما بر ایجاد ارتباط مؤثر با مخاطبان و معرفی هرچه بهتر آثار مرتبط با شخصیت و اندیشه رهبر شهید انقلاب اسلامی متمرکز بوده است. امسال نیز همین رویکرد دنبال شد و این تلاش‌ها در کنار برکت خون امام شهید، به استقبال کم‌نظیر مخاطبان از آثار انتشارات منجر شد.

به گفته وی، انتشارات انقلاب اسلامی حدود سه و نیم درصد از کل کتاب‌های فروخته‌شده در نمایشگاه را به خود اختصاص داد؛ آماری که در میان تمامی ناشران حاضر، از جمله ناشران بزرگ حوزه کودک، نوجوان و کتاب‌های کمک‌آموزشی، جایگاهی قابل توجه به شمار می‌رود.

«خون دلی که لعل شد»؛ پرفروش‌ترین کتاب نمایشگاه و رکورددار تمام ادوار

مدیر انتشارات انقلاب اسلامی با اشاره به آثار پرفروش این مجموعه گفت: کتاب «خون دلی که لعل شد» با فروش بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نسخه، عنوان پرفروش‌ترین کتاب نمایشگاه مجازی امسال را کسب کرد و براساس آمار‌های اعلام‌شده، رکورد فروش تمامی ادوار نمایشگاه مجازی کتاب را نیز به نام خود ثبت کرد.

وی افزود: این کتاب که خاطرات رهبر شهید انقلاب اسلامی از دوران کودکی تا پیروزی انقلاب اسلامی را روایت می‌کند، پیش از این نیز از آثار پرفروش انتشارات بود و تاکنون بیش از ۱۸۰ هزار نسخه از آن منتشر شده است. پس از شهادت ایشان نیز حدود ۵۰ هزار نسخه دیگر از این اثر چاپ و توزیع شده و به‌زودی وارد صدمین نوبت چاپ خواهد شد.

مدیر انتشارات انقلاب اسلامی همچنین از ترجمه و انتشار این کتاب به زبان‌های مختلف در کشور‌های گوناگون از آمریکای جنوبی و اروپا تا غرب آسیا، شرق آسیا و آفریقا خبر داد و آن را یکی از موفق‌ترین آثار بین‌المللی این انتشارات دانست.

استقبال گسترده از آثار اندیشه‌ای رهبر شهید

وی درباره دومین اثر پرفروش نمایشگاه گفت: کتاب «در آغوش نیل» که به موضوع سنت‌های الهی می‌پردازد، با فروش بیش از چهار هزار و ۳۰۰ نسخه، رتبه دوم نمایشگاه و رتبه دوم تمامی ادوار نمایشگاه مجازی را به دست آورد.

به گفته او، استقبال از این کتاب نشان داد که مخاطبان علاوه بر زندگی و شخصیت رهبر شهید، نسبت به اندیشه‌ها و مباحث فکری ایشان نیز توجه ویژه‌ای دارند.

مدیر انتشارات انقلاب اسلامی ادامه داد:کتاب «روایت آقا» نیز با فروش بیش از دو هزار و ۵۰۰ نسخه در جایگاه سوم آثار پرفروش انتشارات قرار گرفت. این اثر مجموعه‌ای از خاطرات رهبر شهید درباره پدرشان است و به‌تازگی ترجمه عربی آن با عنوان «حکایة سید» منتشر شده است.

حبیب اللهی اضافه کرد: «هندسه نبرد» دیگر اثر پرفروش این انتشارات بود که با موضوع دشمن‌شناسی تدوین شده و رتبه ششم نمایشگاه را به دست آورد. نسخه الکترونیکی این کتاب پیش از انتشار چاپی، به‌صورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفت و با وجود دسترسی رایگان، نسخه چاپی آن نیز با استقبال گسترده روبه‌رو شد.