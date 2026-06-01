سومین جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و دیگر مسئولان و خیران شهرستان با محوریت افزایش حمایت‌های معیشتی از خانواده زندانیان در دادگستری قرچک برگزار شد.

حمایت‌های معیشتی، فرهنگی و اشتغال‌زایی برای خانواده زندانیان شهرستان قرچک

حمایت‌های معیشتی، فرهنگی و اشتغال‌زایی برای خانواده زندانیان شهرستان قرچک

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به خانواده زندانیان، گفت: در راستای ساماندهی و هدفمند کردن حمایت‌ها، کمیته‌های تخصصی اقتصادی، بهداشت و درمان و فرهنگی تشکیل شده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت ادارات، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی مردمی سطح شهرستان، خدمات مؤثرتری به این خانواده‌ها ارائه شود.

اسلامی با تأکید بر اهمیت اقدامات فرهنگی در کنار حمایت‌های معیشتی افزود: خانواده زندانیان نباید به دلیل شرایط ایجاد شده از حمایت‌های اجتماعی و فرهنگی محروم شوند و لازم است برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که کار فرهنگی در اولویت قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک همچنین بر موضوع اشتغال خانواده زندانیان اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی و مشاغل خانگی باید پس از بررسی برای به‌کارگیری افراد واجد شرایط از خانواده زندانیان صورت پذیرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این خانواده‌ها کاهش یابد و زمینه خوداتکایی آنان فراهم شود.

در این جلسه، راهکارهای حمایت از خانواده زندانیان در حوزه‌های معیشتی، بهداشت و درمان، فرهنگی و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای انجمن حمایت از زندانیان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کردند.

همچنین مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای ۱۷۰ خانواده تحت پوشش ارائه کرد.