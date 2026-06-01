حمایتهای معیشتی، فرهنگی و اشتغالزایی برای خانواده زندانیان شهرستان قرچک
سومین جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک با حضور علی محمد اسلامی فرماندار، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب و دیگر مسئولان و خیران شهرستان با محوریت افزایش حمایتهای معیشتی از خانواده زندانیان در دادگستری قرچک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
فرماندار شهرستان قرچک با اشاره به ضرورت توجه مضاعف به خانواده زندانیان، گفت: در راستای ساماندهی و هدفمند کردن حمایتها، کمیتههای تخصصی اقتصادی، بهداشت و درمان و فرهنگی تشکیل شده است تا با بهرهگیری از ظرفیت ادارات، دستگاههای اجرایی و گروههای جهادی مردمی سطح شهرستان، خدمات مؤثرتری به این خانوادهها ارائه شود.
اسلامی با تأکید بر اهمیت اقدامات فرهنگی در کنار حمایتهای معیشتی افزود: خانواده زندانیان نباید به دلیل شرایط ایجاد شده از حمایتهای اجتماعی و فرهنگی محروم شوند و لازم است برنامهریزیها به گونهای باشد که کار فرهنگی در اولویت قرار گیرد.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک همچنین بر موضوع اشتغال خانواده زندانیان اشاره کرد و گفت: ظرفیتهای موجود در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی و مشاغل خانگی باید پس از بررسی برای بهکارگیری افراد واجد شرایط از خانواده زندانیان صورت پذیرد تا بخشی از مشکلات اقتصادی این خانوادهها کاهش یابد و زمینه خوداتکایی آنان فراهم شود.
در این جلسه، راهکارهای حمایت از خانواده زندانیان در حوزههای معیشتی، بهداشت و درمان، فرهنگی و همچنین ایجاد درآمد پایدار برای انجمن حمایت از زندانیان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و حاضران دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کردند.
همچنین مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان قرچک در این جلسه، گزارشی از اقدامات انجامشده برای ۱۷۰ خانواده تحت پوشش ارائه کرد.