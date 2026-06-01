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عرشیاعلاقمندنابغه شطرنج آذربایجانغربی برای سومین بار پیاپی موفق به کسب عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج سریع آزادتبریز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کاندیدای استادی عرشیا علاقمند، شطرنجباز پرافتخار میاندوآبی، با کسب سومین قهرمانی پیاپی در مسابقات شطرنج سریع آزاد تبریز «جام خرمشهر» بار دیگر تواناییهای کمنظیر خود را به نمایش گذاشت و درجه بینالمللی رپید خود را در سن ۱۵ سالگی به ۲۴۱۷ رساند.
سومین دوره مسابقات شطرنج سریع آذربایجان شرقی، گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و عید سعید قربان از روز چهارشنبه ۶ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور ۱۶۰ استاد و شطرنجباز از سراسر کشور به میزبانی تبریز برگزار شد.
این رقابتها در ۹ دور و به روش سوئیسی انجام گرفت و در پایان عرشیا علاقمند عضو تیم شهرداری میاندوآب با کسب مقتدرانه ۸ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و برای سومین دوره متوالی بر روی سکوی نخست ایستاد.
وی همچنین با افزایش درجه بینالمللی خود به ۲۴۱۷، رکورد جدیدی را در تاریخ شطرنج آذربایجان غربی به ثبت رساند.
موفقیتهای عرشیا تنها به رقابتهای حضوری محدود نمیشود. وی در مسابقات آنلاین سایت معتبر Chess.com نیز با کسب ریتینگ چشمگیر ۳۱۰۰+ در جمع ۵ بازیکن برتر ایران و ۱۰۰ بازیکن برتر جهان قرار گرفته است؛ دستاوردی ارزشمند که جایگاه ویژه او را در میان استعدادهای برجسته شطرنج کشور نشان میدهد.