به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،با ابلاغ نامه شعبه اجرای احکام دیوان عدالت اداری مبنی بر اجرای حکم قطعی انفصال خدمت شهردار تبریز به مدت ۶ ماه یعقوب هوشیار از سمت شهردار تبریز عزل شد.

بر اساس نامه وزارت کشور شورای اسلامی کلانشهر تبریز می‌بایست ظرف مدت سه روز کاری نسبت به انتخاب سرپرست شهرداری تبریز اقدام نماید.

شایان ذکر است در نامه وزارت کشور اشاره‌ای به جرم یا جرایم احتمالی که موجب صدور حکم انفصال خدمت شهردار تبریز شده، اشاره‌ای نشده است.