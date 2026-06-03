«لنز بسته ورزشی» عنوان کاری از گروه ورزشی خبر صدا و سیمای مرکز استان زنجان است که با هدف بررسی مسائل و مشکلات حوزه ورزش استان تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ گروه ورزشی خبر صدا و سیمای مرکز استان زنجان، بسته خبری نو با عنوان «لنز» را با رویکرد مطالبه‌گری و پرداختن به مسائل ورزش استان در دستور کار قرار داده است.

این بسته خبری ورزشی با هدف پیگیری مطالبات مردمی، انعکاس دغدغه‌های ورزشکاران، مربیان و فعالان حوزه ورزش و همچنین بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در این بخش تهیه می‌شود.