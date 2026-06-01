آسیب ۳۰ فضای آموزشی استان مرکزی در پی تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونی
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی: عملیات بازسازی و بهسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شده و برای بهرهبرداری از آنها تا پایان شهریورماه برنامهریزی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رضا مظهری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی گفت: در پی تجاوز دشمن آمریکایی ـ صهیونی، ۳۰ مدرسه و فضای آموزشی ـ پرورشی در نقاط مختلف استان مرکزی دچار خسارت شدند که میزان آسیبها از خسارتهای جزئی تا تخریب کامل متغیر است.
وی افزود: سه مدرسه در شهرستان خمین بر اثر اصابت مستقیم پرتابههای دشمن به طور کامل تخریب شدهاند که با مشارکت خیرین ملی، تفاهمنامه احداث و بازسازی این مدارس منعقد شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده برای جبران خسارتها اظهار کرد: با اولویتبخشی به فضاهای آموزشی، عملیات تعمیر، بهسازی و بازسازی مدارس آسیبدیده آغاز شده و تلاش میشود این فضاها برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهرهبرداری شوند.
مظهری تصریح کرد: برنامهریزی لازم برای تکمیل و بهرهبرداری از فضاهای آموزشی آسیبدیده تا پایان شهریورماه انجام شده و تمامی ظرفیتهای فنی و اجرایی استان برای تحقق این هدف به کار گرفته شده است.