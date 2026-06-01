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نشست مشترک کمیسیون صنایع مجلس با وزیر میراث فرهنگی برگزار شد و اعضای کمیسیون از بخشهایی از کاخ سعدآباد که در جنگ آسیب دیده، بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز (دوشنبه ۱۱خردادماه) در محل سازمان میراث فرهنگی با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و علیزاده (رئیس) و اعضای کمیسیون اعم از حسینی کیا، سلیمی، طهماسبی، رستمی، پوردهقان، جراره، حدادی، طاهری، زهرا سعیدی، عباسپور، رضوانی، قاضی زاده هاشمی، رنجبرزاده، نجف زاده و محمدی به منظور بررسی برنامهها و عملکرد این وزارتخانه در حوزه صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.
بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بخشهای خسارت دیده کاخ سعدآباد
رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و سایر شهدای رمضان، گفت: جنگ سوم چهره جدیدی از قدرت ایران را به جهان نشان داد و باعث شد برگ زرینی در تاریخ ثبت شود و قطعا دستاوردهای آن از جمله افتخارات تاریخ کشورمان خواهد بود.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برنامهریزی مدبرانهای داشته است ضمن تشکر از زحمات دولت، تصریح کرد: دولت وظایف خود را در این شرایط خطیر به نحو احسن انجام داده است تاجاییکه علیرغم بحران منطقه با هیچ کمبودی در کشور از مواد غذایی تجهیزات و سایر کالاها مواجه نشدیم.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس که با تمام توان و ظرفیت در کنار دولت و ملت بودند، گفت: این جنگ به تصویر شکست ناپذیری آمریکا خدشه وارد کرد و هژمونی آن دچار شکست شد که از بزرگترین دستاوردهای این جنگ بود ضمن اینکه نگاه جهان نسبت به قدرت نظامی ایران تغییر کرد ضمن اینکه با ظهور تنگه هرمز قدرتی فراتر هستهای بدست آوردیم.
وی افزود: جنگ ذائقه سفر را با شعار هر روستا یک بوم گردی تغییر داد و در هیچ نقطه از کشور مشکل دسترسی به کالاهای اساسی وجود نداشت.
صالحی امیری با بیان اینکه مجلس در این مدت جنگ ثابت کرد پشتیبان بزرگی برای دولت و نیروهای مسلح است، یادآور شد: دکتر قالیباف مهمترین و بالاترین چهره دیپلماسی در کشور است و مذاکرات را به نقطهای رساند که آمریکا در باتلاق گیر کرده و به دنبال راه نجات است که بیانگر شکست آن است.
وی افزود: میناب بهترین فرصتی است که این جنایت جنگی را ثبت جهانی کنیم و ثابت کنیم بعد از ویتنام و هیروشیما سومین جنایت جنگی آمریکا است و در این راستا دنبال راه اندازی موزه میناب هستیم تا گردشگران و مسئولان خارجی از آن بازدید کنند.
صالحی امیری اظهار کرد: در گردشگری وضعیت جنگ، نه جنگ و نه صلح و آرامش پساجنگ تقسیم کردهایم و جنوب پدیده جدید گردشگری دریایی خواهد بود که فعال میکنیم.
وزیر صنایع دستی، گردشگری و صنایع دستی، تصریح کرد: ۵۷۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی تولید میکنند که نیازمند مشوق، بازاریابی و راه اندازی بازارچهها در تمام شهرستانهای کشور است که باید تکلیفی برای ما در بودجه لحاظ شود تا آنها را فعال کنیم. ضمن اینکه شرط الزام بیمه برای جذب نیرو در حوزه صنایع دستی را حذف کردیم.
در ادامه گزارشی از دو حوزه ماموریتی این وزارتخانه اعم از گردشگری و صنایع دستی و خسارات ناشی از جنگ رمضان به این حوزهها در ۲۱ استان ارائه شد.
علی حدادی عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر به زیرساختهای صنعت گردشگری توجه شود قطعاا میتواند جایگزین مناسبی برای منابع درآمدی نفت باشد، همچنین لازم است این وزارتخانه به بیمه صنایع دستی، احیای بوم گردی و سرمایهگذاری در حوزه گردشگری به طور جدی توجه کند.
اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: بزرگترین سرمایه و برگ برنده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی این است که ایران با قدرتی که در آن خلق شد و ایستادگی در مقابل آمریکاییها جلوه ویژهای در سطح جهانی پیدا کرد کمااینکه سایر کشورها احترام خاصی برای ایرانیان در جهان قائل هستند که بزرگترین سرمایه محسوب میشود و قطعاً باعث میشود حجم عظیمی از گردشگران بعد از جنگ وارد کشور شوند که میطلبد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این خصوص آمادگی لازم داشته باشد.
حسنعلی محمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشاره به مطالعات تطبیقی که در خصوص ساختارهای گردشگری ایران و کشورهای همسایه از جمله ترکیه انجام داده است، گفت: امروز ایران ابهت خاصی در عرصه بینالمللی به دست آورده است بنابراین امیدواریم بتوانیم از این وضعیت به نحو احسن در حوزه گردشگری استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: ما آمادگی لازم را داریم تا در صورت نیاز خلاءهای قانونی را در این حوزه رفع کنیم.
محمدی یادآور شد: قطعاً میراث فرهنگی ایران به اندازهای حائز اهمیت است که دشمن برای ضربه زدن به کشور آنها را مورد هدف قرار داد.
ابوالقاسم جراره دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه ما دارای میراث کهن و تمدن بزرگی هستیم که در سطح جهان زبانزد است تاکید کرد که باید بازیابی مدیریت تمدنی ایران در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه به این مهم توجه شود که جنگ باعث شد هجمههای فرهنگی علیه کشورمان خنثی و خودباوری ما تقویت شود.
نماینده مردم تهران در مجلس، اظهار کرد: ما باید در کنار تقویت حوزه گردشگری، نگرانیهای مردم پیرامون معیشت را نیز برطرف کنیم.
وی یادآور شد: ما باید در کنار حوزه گردشگری به صنایع مهمی مثل فرش و نساجی که دچار مشکل شدهاند نیز به طور جدی توجه کرده و برای احیای آنها چارهاندیشی کنیم.
بازدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بخشهای خسارت دیده کاخ سعدآباد
محمد رستمی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز ضمن اعلام خبر احیای گنبدهای شادمهرک نیشابور بر ضرورت توجه به اماکن تاریخی این منطقه تاکید کرد.
سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد: احداث بازارچههای صنایع دستی در هر شهری نیازمند اهتمام ویژه است، همچنین تولید برنامههای آموزشی در راستای معرفی حوزه صنایع دستی و گردشگری و حتی اختصاص یک شبکه تلویزیونی به این مهم جهت معرفی جاذبههای گردشگری ایران به سایر کشورهای دنیا، حضور قدرتمند در نمایشگاههای گردشگری بین المللی، ایجاد رشتههای دانشگاهی در حوزه گردشگری و برگزاری مراسم ایام محرم در مجموعههای میراثی مربوط به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور معرفی روشهای مختلف عزاداری در نقاط مختلف کشور از جمله مواردی است که باید این وزارتخانه در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
عادل نجفزاده دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از وزیر گردشگری به دلیل حضور در خوی و دستور وی برای تکمیل بارگاه شمس که در ۸ مهرماه افتتاح خواهد شد تاکید کرد که خوی یک موقعیت جهانی دارد و کریدور اصلی ایران و ترکیه محسوب میشود بنابراین لازم است به حوزه گردشگری در این منطقه به طور جدی توجه شود.
مصطفی پوردهقان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کرد که باید تسهیلات گردشگری به مردم داده شود تا بتوانند به نقاط مختلف کشور سفر کنند، همچنین به این مهم تاکید کرد که در اردکان سرمایه گذاران برای بومگردی پایه کار آمدند بنابراین تداوم این روند نیازمند حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
سیداحسان قاضیزاده هاشمی نیز عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: لازم است برخی آثار تاریخی آسیب دیده در جنگ همچون مدرسه میناب دست نخورده باقی بمانند تا در تاریخ به عنوان یک جنایت جنگی ثبت شوند.
نماینده مردم سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ارائه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی بر اساس بند (و) تبصره ۱۵ مطلوب است، اما متاسفانه ما تجربه خوبی از ارائه تسهیلات خرد برای اشتغال زایی نداریم بنابراین باید این مهم به صورت هدفمند انجام شود.
وی یادآور شد: از ۷ همت که در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار گرفته است باید سهم شهرستانها وصول شود، از سوی دیگر هرچه سریعتر زمینه سفر هوایی برای استانهایی همچون خراسان که بیشترین میزان مسافر را دارند، فراهم شود.
زهرا سعیدی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز ضمن قدردانی از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حضور میدانی که در نقاط مختلف کشور داشته است، از راهاندازی دبیرخانه گردشگری صنعت و مقاومت در شهرستان مبارکه قدردانی کرد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قطعاً بعد از پایان جنگ موج عظیمی از گردشگران از سراسر جهان به ایران سفر میکنند بنابراین باید این وزارتخانه آمادگی لازم در این زمینه را داشته باشد.
وی افزود: کشور با موقعیت ژئوپلتیکی که دارد میتواند سالانه ۲۲ میلیارد دلار از حوزه گردشگری به دست آورد چرا که ما در ایران نقاطی همچون شهداد در کرمان به عنوان گرمترین نقطه جهان را داریم که یکی از جاذبههای توریستی مهم محسوب میشود.
روح الله عباسپور دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت در زمان جنگ به خوبی درخشید و اگر پشتیبانیهای خوب وزارتخانههای نیرو، بهداشت و نفت نبود ممکن بود اتفاقات نامطلوبی در کشور بیفتد.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما باید مطابق با بیانات رهبر معظم انقلاب که به اصلاح قانون برنامه هفتم توصیه فرمودند بتوانیم در حوزه گردشگری نیز اقدامات اساسی انجام داده که یکی از آنها توسعه متوازن و سرمایهگذاری مطلوب بوده که باید مطابق با شناسایی ظرفیتهای گردشگری در هر شهرستان در اختیار آنها قرار گیرد.
گفتنی است اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از بخشهای آسیب دیده کاخ سعدآباد ناشی از حملات دشمن در جنگ رمضان نیز بازدید کردند.