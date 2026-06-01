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۱۰ خانواده برتر در حوزه فرزندآوری و جوانی جمعیت از دانشگاه بیرجند در جشن ایران جوان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: مراسم گرامیداشت روز دانشگاه بیرجند، دهه ولایت و جشن ایران جوان دانشگاه بیرجند در راستای انجام برنامههای خانواده محور چهارمین سال است که با هدف تحکیم خانواده ذیل قانون جوانی جمعیت و قدردانی از خانوادههای جوان، اما پر جمعیت دانشگاه بیرجند برگزار میشود.
عباس واعظ زاده افزود: دانشگاهیان به عنوان پیشگام و پیشانی پیشرفت جامعه باید الگوی جوانی جمعیت برای آینده ایران باشند.
در این مراسم از ۱۰ خانواده از بین اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند که جزو خانوادههای برتر در حوزه فرزند آوری و طرح جوانی جمعیت هستند قدردانی شد.