به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت: مراسم گرامیداشت روز دانشگاه بیرجند، دهه ولایت و جشن ایران جوان دانشگاه بیرجند در راستای انجام برنامه‌های خانواده محور چهارمین سال است که با هدف تحکیم خانواده ذیل قانون جوانی جمعیت و قدردانی از خانواده‌های جوان، اما پر جمعیت دانشگاه بیرجند برگزار می‌شود.

عباس واعظ زاده افزود: دانشگاهیان به عنوان پیشگام و پیشانی پیشرفت جامعه باید الگوی جوانی جمعیت برای آینده ایران باشند.

در این مراسم از ۱۰ خانواده از بین اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه بیرجند که جزو خانواده‌های برتر در حوزه فرزند آوری و طرح جوانی جمعیت هستند قدردانی شد.