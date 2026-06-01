ترامپ، برنده خیالی در جنگ با ایران

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با حمله به رسانه‌های این کشور، سی ان ان را به انتشار اخبار جعلی درباره ایران متهم کرد. سی ان ان در گزارشی نوشته بود توافق اولیه میان ایران و آمریکا در رابطه با مسئله هسته‌ای مطلبی ندارد.