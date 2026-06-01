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درحالیکه پروازهای بازگشت حجاج از سرزمین وحی از امروز آغاز شده است و عملیات انتقال زائران طبق برنامه ریزی روان و عادی درحال انجام است؛ مسئولان ارشد حوزه حج و زیارت همچنان با حضور در هتلهای مکه مکرمه بر روند امور نطارت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت که از روزهای نخست آغاز عملیات حج در سرزمین وحی بسر میبرند و لحظه به لحظه در حال پیگیری امور حجاج کشورمان هستند؛ این روزها با پایان مناسک حج و آغاز بازگشت زانران به کشور؛ همچنان درصدد بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و رفع آن هستند.
حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب و آقای علیرضا رشیدیان امروز دوشنبه (۱۱ خرداد) در ادامه بازدیدهای روزانه خود ازکاروانهای زائران کشورمان در مکه مکرمه؛ به هتل ماسه المشاعر رفتند و در فضایی صمیمی به صحبتها و خواستههای زائران کشورمان گوش دادند.
بخش عمدهای از خواستههای زائران کشورمان در هتل ماسه المشاعر که هم اکنون بیش از ۱۰۵۰ زائر ایرانی از استانهای تهران؛ البرز، قم، اصفهان، خراسان رضوی و گرگان و همچنین شهر کاشان را در خود جای داده است؛ به افزایش قیمت حج درمرحله ثبت نام مجدد، وضعیت سرویسهای بهداشتی و سرمایشی چادرها در منا، لزوم افزایش زمینههای اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی در ایام تشریق و فاصله زمانی زیادسرویسهای اتوبوسرانی برای انتقال به حرم اختصاص داشت.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با سعه صدر مطالب حجاج را شنید و در گفتوگو با آنان طرح این نکات رانشاندهنده دغدغه زائران برای بهبود شرایط و قابل تقدیر دانست.
رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگوی صمیمانه با زائرانی که به دور او گرد آمده بودند به تشریح هزینهها و نحوه قیمت گذاری حج امسال پرداخت و با اشاره به مشکلات این سازمان برای انتقال ارز مورد نیاز عملیات حج به عربستان، به صرفه جوییها و اقدامات سازمان حج برای اعزام حجاج با حداقل افزایش قیمت اشاره کرد.
اما جالب این بود که همه این بازدید به طرح انتظارات و خواستههای حجاج سپری نشد؛ بلکه زائرانی هم بودند که از برقراری حج امسال به عنوان یک اقدام مهم یاد کرده و گفتند برخی کاستیها که طبیعی هم هست؛ باعث نخواهد شد قدردان زحمات خادمان حجاج در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت نباشند.
دراین بازدید همچنین نکتهای هم بارها از زبان شماری از زائران شنیده شد که اذعان داشتند درشرایط پیچیده و سخت کشور، حضور زائران ایرانی در کنار سایرمسلمانان جهان در کنگره عظیم حج فرصتی بی نظیر برای جمهوری اسلامی و ملت ایران فراهم آورد که شاهد ابراز محبت و همدلی سایر مسلمانان باشند و عزت و سربلندی کشور را در بزرگترین اجتماع مدهبی مسلمانان جهان لمس کنند. حجت الاسلام والمسلمین نواب و آقای رشیدیان در این بازدید بیش از یک ساعته در دیدارهای چهره به چهره؛ پای صحبت زائران نشستند و علاوه بر ارائه پاسخ بعضی از خواسته ها، برخی موارد را نیز به مسئولان ذی ربط گوشزد کردند که پیگیری و حل کنند.
شماری از زائران هم بودند که پس از طرح مسائل و خواستههای خود با شنیدن پاسخهای سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت قانع شدندو برخی هم پیشنهادات خود را برای رفع مسائل و دغدغههای مطرح شده بیان کردند و تعدادکسانی هم که سلام خالصانه خود را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط نماینده ایشان ابراز میداشتند، کم نبودند.