درحالیکه پرواز‌های بازگشت حجاج از سرزمین وحی از امروز آغاز شده است و عملیات انتقال زائران طبق برنامه ریزی روان و عادی درحال انجام است؛ مسئولان ارشد حوزه حج و زیارت همچنان با حضور در هتل‌های مکه مکرمه بر روند امور نطارت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت که از روز‌های نخست آغاز عملیات حج در سرزمین وحی بسر می‌برند و لحظه به لحظه در حال پیگیری امور حجاج کشورمان هستند؛ این روز‌ها با پایان مناسک حج و آغاز بازگشت زانران به کشور؛ همچنان درصدد بررسی مسائل و مشکلات احتمالی و رفع آن هستند.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب و آقای علیرضا رشیدیان امروز دوشنبه (۱۱ خرداد) در ادامه بازدید‌های روزانه خود ازکاروان‌های زائران کشورمان در مکه مکرمه؛ به هتل ماسه المشاعر رفتند و در فضایی صمیمی به صحبت‌ها و خواسته‌های زائران کشورمان گوش دادند.

خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج خواسته‌های حجاج و گوش شنوای مسئولان حج

بخش عمده‌ای از خواسته‌های زائران کشورمان در هتل ماسه المشاعر که هم اکنون بیش از ۱۰۵۰ زائر ایرانی از استان‌های تهران؛ البرز، قم، اصفهان، خراسان رضوی و گرگان و همچنین شهر کاشان را در خود جای داده است؛ به افزایش قیمت حج درمرحله ثبت نام مجدد، وضعیت سرویس‌های بهداشتی و سرمایشی چادر‌ها در منا، لزوم افزایش زمینه‌های اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در ایام تشریق و فاصله زمانی زیادسرویس‌های اتوبوسرانی برای انتقال به حرم اختصاص داشت.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با سعه صدر مطالب حجاج را شنید و در گفت‌و‌گو با آنان طرح این نکات رانشاندهنده دغدغه زائران برای بهبود شرایط و قابل تقدیر دانست.

رئیس سازمان حج و زیارت هم در گفتگوی صمیمانه با زائرانی که به دور او گرد آمده بودند به تشریح هزینه‌ها و نحوه قیمت گذاری حج امسال پرداخت و با اشاره به مشکلات این سازمان برای انتقال ارز مورد نیاز عملیات حج به عربستان، به صرفه جویی‌ها و اقدامات سازمان حج برای اعزام حجاج با حداقل افزایش قیمت اشاره کرد.

اما جالب این بود که همه این بازدید به طرح انتظارات و خواسته‌های حجاج سپری نشد؛ بلکه زائرانی هم بودند که از برقراری حج امسال به عنوان یک اقدام مهم یاد کرده و گفتند برخی کاستی‌ها که طبیعی هم هست؛ باعث نخواهد شد قدردان زحمات خادمان حجاج در بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت نباشند.

دراین بازدید همچنین نکته‌ای هم بار‌ها از زبان شماری از زائران شنیده شد که اذعان داشتند درشرایط پیچیده و سخت کشور، حضور زائران ایرانی در کنار سایرمسلمانان جهان در کنگره عظیم حج فرصتی بی نظیر برای جمهوری اسلامی و ملت ایران فراهم آورد که شاهد ابراز محبت و همدلی سایر مسلمانان باشند و عزت و سربلندی کشور را در بزرگترین اجتماع مدهبی مسلمانان جهان لمس کنند. حجت الاسلام والمسلمین نواب و آقای رشیدیان در این بازدید بیش از یک ساعته در دیدار‌های چهره به چهره؛ پای صحبت زائران نشستند و علاوه بر ارائه پاسخ بعضی از خواسته ها، برخی موارد را نیز به مسئولان ذی ربط گوشزد کردند که پیگیری و حل کنند.

شماری از زائران هم بودند که پس از طرح مسائل و خواسته‌های خود با شنیدن پاسخ‌های سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت قانع شدندو برخی هم پیشنهادات خود را برای رفع مسائل و دغدغه‌های مطرح شده بیان کردند و تعدادکسانی هم که سلام خالصانه خود را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی توسط نماینده ایشان ابراز می‌داشتند، کم نبودند.