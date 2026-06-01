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رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس برای جنوب و مرکز استان تداوم گرمای هوا را پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره پیشبینی هواشناسی فارس گفت: گرمای هوا در جنوب و مرکز استان تداوم دارد .
محمد علیزاده با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیشبینی وضع هوا اظهار کرد: تا یک هفته آینده بارندگی در استان نخواهیم داشت.
وی افزود: در هفته جاری در ساعتهای بعد از ظهر برای مناطق مختلف استان فارس وزش باد پیش بینی شده و در برخی مناطق جنوب غربی استان در ساعت های بعد از ظهر سرعت وزش باد افزایش می یابد.