به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس گفت: گرمای هوا در جنوب و مرکز استان تداوم دارد .

محمد علیزاده با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی وضع هوا اظهار کرد: تا یک هفته آینده بارندگی در استان نخواهیم داشت.

وی افزود: در هفته جاری در ساعت‌های بعد از ظهر برای مناطق مختلف استان فارس وزش باد پیش بینی شده و در برخی مناطق جنوب غربی استان در ساعت‌ های بعد از ظهر سرعت وزش باد افزایش می یابد.