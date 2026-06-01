بر اثر برخورد قطار با دو عابر پیاده در شیرگاه، یک نفر جان باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران بر اثر برخورد قطار با دو عابر پیاده در منطقه سوادکوه، یک نفر جان باخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛ در ساعت ۱۴:۲۵ امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران، تیم پایگاه اورژانس شیرگاه به محل حادثه واقع در ورودی شیرگاه محدوده راهبندی اعزام شد.

در این حادثه که در اثر برخورد قطار با دو عابر اتفاق افتاد متاسفانه یک خانم ۲۴ ساله در دم جان باخت و آقای ۳۵ساله مصدوم شد که توسط تیم اورژانس اعزامی پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی اولیه به بیمارستان رازی قائم شهر منتقل شد.