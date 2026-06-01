به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سرهنگ محمدتقی سلطانی گفت:در پی وقوع سه فقره قتل در تبریز بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت. با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد مقتولان یک خانم میانسال، یک خانم نوجوان و یک مرد میانسال هستند که بر اثر ضربات قاتل خانم‌ها در محل فوت کردند و مرد میانسال در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان جان باخت قاتل نیز از محل متواری شده است.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی محل اختفای متهم را شناسایی و در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه در کمتر از ۱۲ ساعت قاتل را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: قاتل که مردی جوان بود در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به انجام قتل اعتراف کرد و انگیزه خود را اختلافات شخصی با مقتولان عنوان کرد. قاتل ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.