پخش زنده
امروز: -
۶۰ شهروند از حریق مرگبار مجتمع مسکونی در اصفهان نجات یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بعداز ظهر امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتشسوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک شهید کشوری به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ۶ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
سرآتشیار مجتبی دهقانی افزود: تیمهای امدادی ۶۰ نفر از هموطنان را از میان دود و شعله خارج کرده و به نقطه امن هدایت کردند.
وی با اشاره به اینکه کانون حریق یک واحد مسکونی در طبقه هفتم بود، گفت: پس از مهار کامل شعلهها، نیروها عملیات تخلیه دود، لکهگیری و پاکسازی نهایی را انجام دادند و تکتک ۳۲ واحد ساختمان، بازرسی شد و عملیات با موفقیت به پایان رسید و تمامی ساکنان در شرایط ایمن کامل قرار گرفتند.