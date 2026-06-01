به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی سازمان آتش‌نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بعداز ظهر امروز گزارشی مبنی بر وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در شهرک شهید کشوری به ستاد فرماندهی سازمان اعلام شد و بلافاصله نیرو‌های عملیاتی از ۶ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

سرآتشیار مجتبی دهقانی افزود: تیم‌های امدادی ۶۰ نفر از هموطنان را از میان دود و شعله خارج کرده و به نقطه امن هدایت کردند.

وی با اشاره به اینکه کانون حریق یک واحد مسکونی در طبقه هفتم بود، گفت: پس از مهار کامل شعله‌ها، نیرو‌ها عملیات تخلیه دود، لکه‌گیری و پاکسازی نهایی را انجام دادند و تک‌تک ۳۲ واحد ساختمان، بازرسی شد و عملیات با موفقیت به پایان رسید و تمامی ساکنان در شرایط ایمن کامل قرار گرفتند.