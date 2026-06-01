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دانش آموزان یزدی کلاس درس خود را سر مزار همکلاسی شهیدشان برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پی شهادت دانش آموز یزدی، معلم این دانش آموز، کلاسهای درس را در کنار مزار این دانش آموز در گلزار شهدای خیرآباد یزد برپا میکند.خانم مسئله گو میگوید: در زمان حضور و غیاب به نام فاطمه موحدان که میرسد با بغضی در گلو نام فاطمه را صدا میزند که دانش آموزان با هم به یکباره حاضر میگویند.
وی می گوید: اینجا فقط یک کلاس درس نیست، بلکه نمادی از عشق و پایبندی به خاک پاک ایران است.
شهیده فاطمه موحدان جانفدای ایران، اردیبهشت ماه امسال در حالی که در دفاع از وطن در اجتماعات شبهای اقتدار حاضر شده بود، در سانحه برخورد خودرو به محل تجمع به شهادت رسید.