علیرضا محمودی ایرانمهر نویسنده کتاب «بی چهرگان»، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه پنجاهمین نشست "دوشنبه‌ها به وقت کتاب" گفت: این رمان به شکل‌گیری اساطیر ایران و نقش قصه‌گویان باستانی در روایت و ماندگاری این اسطوره‌ها می‌پردازد.

وی افزود: «بی چهرگان» استعاره‌ای از قصه‌گویان و خنیاگران ایران باستان است؛ افرادی که اگرچه نشانی از چهره آنان در تاریخ باقی نمانده، اما روایتگر و سازنده داستان‌های قهرمانان بزرگی، چون رستم، گودرز و توس بوده‌اند.

ایرانمهر افزود: داستان کتاب در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ ایران، یعنی نخستین رویارویی بزرگ ایران باستان و روم، روایت می‌شود.

این نویسنده ادامه داد: این رمان که وقایع آن به حدود دو هزار سال پیش و قرن نخست پیش از میلاد بازمی‌گردد، سفر و ماجرا‌های دو قصه‌گوی دوره‌گرد را در دل جنگ ایران و روم به تصویر می‌کشد.

ایرانمهر با اشاره به ماهیت داستانی اثر تأکید کرد: شخصیت‌های اصلی کتاب زاییده تخیل نویسنده هستند، اما بر پایه واقعیت تاریخی قصه‌گویان باستانی شکل گرفته‌اند. او گفت مخاطبان در کنار دنبال کردن یک داستان تاریخی، با روند شکل‌گیری اساطیر و فرهنگ ایران نیز آشنا می‌شوند.

نویسنده «بی چهرگان» درباره مخاطبان این اثر اظهار داشت: این کتاب برای تمامی ایرانیان نوشته شده و محدود به گروه سنی خاصی نیست. به گفته وی، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان از جمله خوانندگان این اثر بوده‌اند و بازخورد‌های مثبتی از آن دریافت شده است.

وی همچنین هدف خود از نگارش این کتاب را پرداختن به مفاهیم بنیادین فرهنگ ایرانی همچون شرافت، محبت، هویت فرهنگی و ریشه‌های تاریخی این ارزش‌ها عنوان کرد.

ایرانمهر در توصیف کوتاه کتاب گفت: «بی چهرگان» روایت سفر دو قصه‌گوی دوره‌گرد در جنگ بزرگ ایران و روم است.

این نویسنده همچنین از ساختار ۲۶ فصلی کتاب خبر داد و اظهار کرد که در هر فصل تلاش شده ماجرایی مستقل و جذاب برای مخاطب روایت شود. وی با اشاره به تأثیرپذیری از آثار شاخص ادبی جهان، گفت فضای حماسی «جنگ و صلح» تولستوی و برخی عناصر روایی آثار فانتزی تاریخی از جمله الهام‌بخش‌های او در نگارش این رمان بوده‌اند.

ایرانمهر گفت، «بی چهرگان» تنها بخشی از یک طرح بزرگ‌تر تاریخی را روایت می‌کند و احتمال نگارش آثار بعدی برای تکمیل این روایت وجود دارد

رمان بی چهرگان برگزیده بخش رمان سومین جایزه ملی داستان حماسی شده است.