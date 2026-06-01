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نویسنده کتاب «بی چهرگان» بابیان اینکه این رمان تنها بخشی از یک طرح بزرگتر تاریخی را روایت میکند افزود: احتمال نگارش آثار بعدی برای تکمیل این روایت وجود دارد.
علیرضا محمودی ایرانمهر نویسنده کتاب «بی چهرگان»، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه پنجاهمین نشست "دوشنبهها به وقت کتاب" گفت: این رمان به شکلگیری اساطیر ایران و نقش قصهگویان باستانی در روایت و ماندگاری این اسطورهها میپردازد.
وی افزود: «بی چهرگان» استعارهای از قصهگویان و خنیاگران ایران باستان است؛ افرادی که اگرچه نشانی از چهره آنان در تاریخ باقی نمانده، اما روایتگر و سازنده داستانهای قهرمانان بزرگی، چون رستم، گودرز و توس بودهاند.
ایرانمهر افزود: داستان کتاب در یکی از حساسترین دورههای تاریخ ایران، یعنی نخستین رویارویی بزرگ ایران باستان و روم، روایت میشود.
این نویسنده ادامه داد: این رمان که وقایع آن به حدود دو هزار سال پیش و قرن نخست پیش از میلاد بازمیگردد، سفر و ماجراهای دو قصهگوی دورهگرد را در دل جنگ ایران و روم به تصویر میکشد.
ایرانمهر با اشاره به ماهیت داستانی اثر تأکید کرد: شخصیتهای اصلی کتاب زاییده تخیل نویسنده هستند، اما بر پایه واقعیت تاریخی قصهگویان باستانی شکل گرفتهاند. او گفت مخاطبان در کنار دنبال کردن یک داستان تاریخی، با روند شکلگیری اساطیر و فرهنگ ایران نیز آشنا میشوند.
نویسنده «بی چهرگان» درباره مخاطبان این اثر اظهار داشت: این کتاب برای تمامی ایرانیان نوشته شده و محدود به گروه سنی خاصی نیست. به گفته وی، نوجوانان، بزرگسالان و سالمندان از جمله خوانندگان این اثر بودهاند و بازخوردهای مثبتی از آن دریافت شده است.
وی همچنین هدف خود از نگارش این کتاب را پرداختن به مفاهیم بنیادین فرهنگ ایرانی همچون شرافت، محبت، هویت فرهنگی و ریشههای تاریخی این ارزشها عنوان کرد.
ایرانمهر در توصیف کوتاه کتاب گفت: «بی چهرگان» روایت سفر دو قصهگوی دورهگرد در جنگ بزرگ ایران و روم است.
این نویسنده همچنین از ساختار ۲۶ فصلی کتاب خبر داد و اظهار کرد که در هر فصل تلاش شده ماجرایی مستقل و جذاب برای مخاطب روایت شود. وی با اشاره به تأثیرپذیری از آثار شاخص ادبی جهان، گفت فضای حماسی «جنگ و صلح» تولستوی و برخی عناصر روایی آثار فانتزی تاریخی از جمله الهامبخشهای او در نگارش این رمان بودهاند.
ایرانمهر گفت، «بی چهرگان» تنها بخشی از یک طرح بزرگتر تاریخی را روایت میکند و احتمال نگارش آثار بعدی برای تکمیل این روایت وجود دارد
رمان بی چهرگان برگزیده بخش رمان سومین جایزه ملی داستان حماسی شده است.