زوج هنرمند استان مرکزی با تلفیق هنر، دانش و نوآوری توانسته‌اند پس از نزدیک به دو دهه فعالیت مستمر، آثار خود را به برند ملی در حوزه معرق و منبت تبدیل کرده و زمینه اشتغال بیش از ۳۰ نفر را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مجید دارستانی و معصومه واحدی، زوج هنرمند استان مرکزی، با بیش از ۲۰ سال فعالیت مستمر در عرصه صنایع‌دستی، توانسته‌اند هنر معرق و منبت را با دانش روز و رویکردی علمی تلفیق کرده و نام خود را در میان هنرمندان شاخص این حوزه ثبت کنند.

معصومه واحدی با اشاره به فعالیت این مجموعه هنری گفت: حوزه تخصصی فعالیت ما معرق و منبت است و پس از سال‌ها تلاش و تجربه، توانسته‌ایم به یک برند شناخته‌شده در این زمینه تبدیل شویم. تمامی مراحل طراحی، تولید و پرداخت آثار هنری با نگاه دانشگاهی و کارشناسانه انجام می‌شود.

وی افزود: با راه‌اندازی کارگاه تولیدی در پارک علم و فناوری استان مرکزی در اراک و توسعه فعالیت‌های هنری، زمینه اشتغال بیش از ۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شده و برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه همچنان ادامه دارد.

مجید دارستانی نیز با بیان اینکه تاکنون موفق به دریافت چندین نشان ملی برای آثار هنری خود شده است، گفت: در این مجموعه تلاش شده با تلفیق هنر‌های مختلف از جمله منبت، معرق و سایر هنر‌های چوبی، آثاری متفاوت و خلاقانه خلق شود.

وی درباره فرآیند تولید آثار توضیح داد: در هنر معرق، قطعات نازک چوب با دقت برش داده شده و در کنار یکدیگر روی سطح مورد نظر قرار می‌گیرند. سپس با بهره‌گیری از هنر منبت و ایجاد حجم و ظرافت‌های هنری، اثری ماندگار و چشم‌نواز شکل می‌گیرد.

این زوج هنرمند معتقدند پیوند هنر سنتی با دانش و نوآوری می‌تواند زمینه توسعه صنایع‌دستی و حضور موفق‌تر در بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم کند.