به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛چراغ راه روایت تاریخ شفاهی زندگی رجبعلی ملک خیلی رزمنده جانباز ۷۰ درصد جنگ تحمیلی هشت ساله از قائم شهر که به قلم مهدی خلیلی تالیف شده است.

جانباز رجبعلی ملک خیلی، حفظ و نشر آثار دفاع مقدس به نسل‌های آینده را انگیزه و هدف اصلی خود در انتشار این کتاب عنوان کرد و گفت: در این اثر فرهنگی سعی کردم مجاهدت‌ها و دلاورمردی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس به ویژه عملیات‌های کربلای چهار و پنج که افتخارحضور درآن‌ها را داشتم و همچنین دوران نوجوانی و جوانی، پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ و ترور منافقین و پسا جنگ را روایت کنم.

رجبعلی ملک خیلی که سه بار درجبهه‌های نبرد حق علیه باطل مجروح شده بود در آخرین مرحله در تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۰ در عملیات کربلای ۵ با شلیک گلوله مستقیم تانک از سر و صورت و فک مجروح شد که بعد از یک ماه در حالت کما، حدود شش ماه بین مرگ و زندگی بود و سرانجام با انجام ۴۰ عمل جراحی و بعد از ده سال به زندگی و حالت فعلی برگشته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم شهر در این آئین، دوران دفاع مقدس را اوج فداکاری و ایثار ملت ایران دانست که دنیا تماشا کرد ایران تنها ومظلوم در برابر دو ابرقدرت شرق و غرب آنزمان مقتدرانه ایستادگی و مقاومت کرد و این ایستادگی ستودنی و الهی بوده و همچنان ادامه دارد.

آیت الله معلمی افزود: در جنگ تحمیلی اخیر، آمریکا و اسرائیل کمر به شکست جمهوری اسلامی بسته بودند، اما به فضل الهی و مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح در مناطق جنگی و مردم جامعه ما در خیابان‌ها ایستادند وافزون بر سه ماه استقامت شبانه روزی را به رخ دشمنان کشاندند که جمهوری اسلامی و ملت ایران دراین جنگ تحمیلی سربلند و پیروز خواهند بود.

مدیر کل کتابخانه‌های مازندران گفت: در یک سال اخیر ۱۰۰ عنوان کتاب درسطح کتابخانه‌های استان رونمایی شد که ۴۰ درصد این کتاب‌ها مربوط به حوزه دفاع مقدس بوده است.

خانم فلاح افزود: معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از برنامه‌های اداره کل کتابخانه‌های استان است که رونمایی با حضور نویسندگان و نقد و بررسی و جمع خوانی کتاب در محافل ادبی از راهکار‌های عملی در سطح کتابخانه‌های مازندران است.

مهدی خلیلی مولف کتاب چراغ راه، این اثر فرهنگی را خاطرات شفاهی رزمنده جانباز رجبعلی ملک خیلی عنوان کرد که در چهار فصل ودر۱۷۰ صفحه جمع آوری و نگارش وبه چاپ رسیده است.

وی افزود: برای چاپ کتاب چراغ راه جانباز رحبعلی ملک خیلی که در انتشارات سبز و سرخ منتشر شد حدود پنج سال برای جمع آوری و تدوین و نگارش و تدوین آن طول کشید.

کتاب چراغ راه رزمنده جانباز رجبعلی ملک خیلی طی مراسمی با حضور نماینده استاندار و جمعی از مسئولان استانی و پیشکسوتان عرصه ایثار وجهاد و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه در سالن کتابخانه عمومی قائم شهر رونمایی شد.

گراییلی و گزارشی در این زمینه: