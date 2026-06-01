دادستان مرکز استان خوزستان گفت: در آستانه عید غدیر خم ۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به خانواده‌های زندانیان استان در جشن نسیم مهر اهداء شد.

اهدای ۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به خانواد‌ه‌های زندانیان در خوزستان

اهدای ۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به خانواد‌ه‌های زندانیان در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم جشن نسیم مهر با حضور امیر خلفیان دادستان مرکز استان، نوروزی معاون دادستان، هاشم‌نیا مدیرکل زندان‌های استان و حجت‌الاسلام کوتی قاضی ناظر بر زندان‌ها برگزار شد.

‌در این مراسم، خلفیان با اشاره به نقش حمایتی انجمن‌های زندانیان در کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌های مددجویان، اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی و آستانه عید سعید غدیر خم، تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های مددجویان زندان‌های سطح استان توزیع شد که ارزش این کمک‌ها بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.

‌وی با تاکید بر لزوم استمرار این رویکرد حمایتی افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های دقیق، ارائه این خدمات معیشتی و حمایتی در طول سال به‌صورت مستمر تداوم داشته باشد تا بخشی از دغدغه‌های معیشتی این خانواده‌ها کاهش یابد.

‌خلفیان در ادامه ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیرکل زندان‌های استان و همکاران وی در اجرای این طرح، از عملکرد مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان استان برای بسترسازی و توزیع مناسب این اقلام نیز تقدیر بعمل آورد.