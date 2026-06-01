معاون آموزش ابتدایی با اشاره به همپوشانی فقر آموزشی و فقر اقتصادی ـ فرهنگی در بسیاری از مناطق، تأکید کرد: پیوند حمایت آموزشی از دانش‌آموز با حمایت هدفمند از خانواده می‌تواند به شکستن چرخه فقر یادگیری و کاهش پیامد‌های اجتماعی منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین جلسه مشترک طرح ملی «حامی» با هدف توسعه همکاری‌های بین‌بخشی برای حمایت آموزشی ـ رفاهی از دانش‌آموزان دوره ابتدایی، با حضور رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و یعقوب اندیش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفتر معاونت آموزش ابتدایی برگزار شد و طرفین درباره اهداف، تجارب اجرا و الزامات توسعه این طرح بحث و تبادل نظر کردند.

در این نشست، حکیم‌زاده با تشریح رویکرد «حامی» در شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تلاش، بر ضرورت مداخلات به‌موقع و کوتاه‌مدت آموزشی برای بازگشت دانش‌آموزان به مسیر یادگیری تأکید کرد و گفت: تجربه اجرای نظام‌مند جلسات جبرانی در مدارس، به‌ویژه با اتکا به نتایج ارزشیابی کیفی ـ توصیفی، موجب بهبود محسوس وضعیت یادگیری و کاهش قابل توجه افت تحصیلی، تکرار پایه و ترک تحصیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت پرهیز از برچسب‌زنی به دانش‌آموزان افزود: در طرح حامی تلاش شد با محور قرار دادن «یادگیری مثبت» و تقویت خودباوری، دانش‌آموزان در محیطی حمایتی و امن آموزشی قرار گیرند تا ضمن جبران عقب‌ماندگی در مهارت‌های پایه، اعتمادبه‌نفس آنان نیز بازسازی شود. معاون آموزش ابتدایی همچنین از تداوم و تقویت پایگاه‌های حضوری حامی در تابستان به عنوان یکی از اولویت‌های اجرای امسال یاد کرد.

حکیم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به همپوشانی فقر آموزشی و فقر اقتصادی ـ فرهنگی در بسیاری از مناطق، همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ظرفیتی مهم برای تکمیل اثرگذاری «حامی» دانست و تأکید کرد: پیوند حمایت آموزشی از دانش‌آموز با حمایت هدفمند از خانواده می‌تواند به شکستن چرخه فقر یادگیری و کاهش پیامد‌های اجتماعی منجر شود.

در ادامه جلسه، یعقوب اندیش ضمن تقدیر از نتایج و هدفمندی اجرای طرح حامی، بر ضرورت تعریف دقیق چارچوب کارشناسی برای توسعه همکاری‌ها تأکید کرد و گفت: پیش از نهایی‌سازی تفاهم‌نامه، لازم است پیوست کارشناسی شامل تعیین جامعه هدف، سنجه‌ها، نوع حمایت‌های رفاهی و سازوکار اجرای آن تدوین شود تا برنامه‌ای قابل اتکا و مبتنی بر داده شکل گیرد.

معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تفاوت ماهیت حمایت‌های آموزشی و رفاهی، بر حساسیت اجرای حمایت‌های معیشتی به شکلی که موجب مقایسه، تبعیض یا خدشه به کرامت دانش‌آموزان نشود تأکید کرد و افزود: موضوعاتی نظیر «فردمحور، مدرسه‌محور یا منطقه‌محور بودن» مداخله، همچنین انتخاب نوع حمایت (از تغذیه و بسته‌های آموزشی تا سایر حمایت‌های هدفمند) نیازمند جمع‌بندی کارشناسی مشترک است.

اندیش همچنین از آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کمک به هدفمندسازی حمایت‌ها از طریق **پایگاه رفاه ایرانیان** خبر داد و تصریح کرد: با دریافت داده‌های مورد نیاز از جمله اطلاعات دانش‌آموزان و موقعیت مدارس، امکان تحلیل دهک‌بندی و وضعیت رفاهی خانوار‌ها فراهم می‌شود و این اطلاعات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و سیاست‌گذاری مؤثرتر قرار گیرد.

در این جلسه مقرر شد جلسات کارشناسی مشترک با مشارکت نمایندگان دو وزارتخانه و با توجه به نقش سازمان برنامه و بودجه برگزار شود تا جامعه هدف، مدل اجرایی، سنجه‌های ارزیابی، نوع حمایت و برآورد منابع نهایی شود و در نهایت پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری، و مشخص شدن الزامات اجرایی و پشتیبانی مالی، برای طی مراحل تصویب و اجرا آماده شود.

این جلسه برای تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و طراحی مداخلات هدفمند برای حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان برگزار شد و ادامه رایزنی‌ها برای تکمیل بسته حمایتی طرح ملی حامی در دستور کار طرفین قرار گرفت.