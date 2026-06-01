پخش زنده
امروز: -
تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان ایلام گفت: نخستین مرحله از پویش ملی «همگام علوی» با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار و تأمین نیازهای تحصیلی آنان در ایلام در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «صیدی» تسهیلگر بنیاد علوی شهرستان ایلام اظهار داشت: در راستای تحقق عدالت آموزشی و حمایت مؤثر از دانشآموزان مناطق هدف، نخستین مرحله از پویش ملی «همگام علوی» با محوریت توزیع کفش دانشآموزی میان دهکهای کمبرخوردار در ایلام آغاز شد.
وی افزود: در این طرح، ۳۵۰ بسته حمایتی کفش دانشآموزی با ارزش مجموع یک میلیارد تومان در حال توزیع میان جامعه هدف در شهر ایلام است.
صیدی با اشاره به اهمیت این اقدام اضافه کرد: این پویش گامی مهم در راستای رفع نیازهای اولیه تحصیلی دانشآموزان و صیانت از کرامت آنان به شمار میرود.
وی مطرح کرد: این بستههای حمایتی طی امروز و فردا میان دانشآموزان کمبرخوردار در شهر ایلام توزیع خواهد شد.