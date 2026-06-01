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تاکید بر مدیریت مصرف انرژی در تجمع شبانه مردم

مردم ایران در نود و دومین شب حضور حماسی خود در میدان و خیابان، صرفه جویی در مصرف انرژی را برای گردش سریعتر چرخ اقتصادی کشور مهم دانستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۱- ۱۸:۴۹
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، مدیریت مصرف انرژی
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