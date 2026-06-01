به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عزیزی با اشاره به نقش مهم فرودگاه شهدای لامرد در حمل‌ونقل هوایی جنوب کشور اظهار داشت: در حال حاضر پروازهایی از شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، رشت، کرمانشاه، اردبیل، ساری، اهواز و ارومیه به مقصد لامرد و بالعکس برقرار است که نقش مؤثری در تسهیل تردد مسافران و توسعه ارتباطات منطقه‌ای ایفا می‌کند.

مدیرکل فرودگاه شهدای لامرد افزود: مسیر تهران – لامرد به صورت روزانه انجام می‌شود. همچنین مسیرهای شیراز – لامرد و اصفهان – لامرد هر کدام با ۳ پرواز هفتگی، مشهد – لامرد با ۲ پرواز هفتگی، رشت – لامرد با ۵ پرواز هفتگی، کرمانشاه – لامرد با یک پرواز هفتگی، اردبیل – لامرد با ۲ پرواز هفتگی، ساری – لامرد با ۲ پرواز هفتگی، اهواز – لامرد با ۳ پرواز هفتگی و ارومیه – لامرد با ۳ پرواز هفتگی برقرار است.

وی با بیان اینکه فرودگاه شهدای لامرد یکی از مراکز مهم جابه‌جایی مسافران در جنوب کشور محسوب می‌شود، گفت: به طور متوسط روزانه حدود ۲۵۰۰ نفر مسافر از طریق این فرودگاه اعزام و پذیرش می‌شوند که این آمار نشان‌دهنده جایگاه مهم فرودگاه لامرد در شبکه حمل‌ونقل هوایی کشور است.

مدیرکل فرودگاه شهدای لامرد تصریح کرد: این فرودگاه علاوه بر پاسخگویی به نیازهای سفرهای هوایی ساکنان منطقه، نقش مهمی در انتقال مسافران به مناطق جنوبی کشور و مراکز صنعتی و اقتصادی جنوب ایران ایفا می‌کند.

وی همچنین از توسعه شبکه پروازی فرودگاه خبر داد و گفت: از هفته آینده مسیر بین‌المللی لامرد – مسقط نیز به برنامه پروازی این فرودگاه افزوده خواهد شد و این پرواز به صورت هفتگی و یک روز در هفته انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه شهدای لامرد در پایان ابراز امیدواری کرد با افزایش مسیرهای پروازی، خدمات‌رسانی به مسافران بیش از پیش گسترش یابد و زمینه رونق اقتصادی و تجاری فراهم شود.