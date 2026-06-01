نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت گفت: روحانیون و زائران می‌توانند با حضور فعال در برنامه‌ها و گردهمایی‌های شبانه و تبیین دستاورد‌ها و واقعیت‌های کشور، در تقویت روحیه امید، همبستگی ملی و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان نقش‌آفرین باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست روحانیون کاروان‌های حج با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در مکه برگزار شد. در این نشست یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله ظهیری، خادم صادق ضیوف الرحمن و عضو تآثیرگذار مذاکرات فقهی بعثه مقام رهبری، گرامی داشته شد.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در این نشست با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و علمی مرحوم آیت‌الله ظهیری، اخلاص، تواضع، روحیه خدمتگزاری، تلاش مستمر و حضور فعال در عرصه‌های فرهنگی و دینی را از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن مرحوم برشمرد.

وی گفت: آن عالم فرزانه تا آخرین روز‌های عمر ارتباط علمی و فرهنگی خود را با مجموعه حج حفظ کرده بود و همواره در مسیر خدمت به زائران و پاسخگویی به مسائل شرعی تلاش می‌کرد.

سرپرست حجاج ایرانی با استناد به روایتی از حضرت امام هادی (ع)، جایگاه والای اهل علم و دانش را یادآور شد و تأکید کرد: ارزش و منزلت انسان‌ها به میزان اثرگذاری، دانش، خدمت و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی آنان بستگی دارد.

وی همچنین با اشاره به مسئولیت روحانیون کاروان‌ها پس از پایان مناسک حج، بر ضرورت تداوم ارتباط فرهنگی و تربیتی با زائران تأکید کرد و افزود: روحانیون می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت‌های مختلف، در تقویت امید، آگاهی‌بخشی و تبیین واقعیت‌های این سفر معنوی برای مردم نقش‌آفرینی کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به جایگاه و احترام جمهوری اسلامی ایران در میان مسلمانان و زائران دیگر کشورها، خواستار انتقال این واقعیت‌ها به جامعه و تقویت روحیه امید و اعتماد در میان مردم شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت توجه به مسائل اخلاقی و تربیتی زائران تأکید کرد و از روحانیون خواست با شناخت دقیق نیاز‌ها و مسائل مخاطبان، آموزه‌های دینی و اخلاقی را به‌صورت کاربردی و اثرگذار در برنامه‌های فرهنگی خود مطرح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین با اشاره به ضرورت حضور آگاهانه و مؤثر مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، بر اهمیت مشارکت در اجتماعات و تجمع‌های مردمی تأکید کرد و گفت: روحانیون و زائران می‌توانند با حضور فعال در برنامه‌ها و گردهمایی‌های شبانه و تبیین دستاورد‌ها و واقعیت‌های کشور، در تقویت روحیه امید، همبستگی ملی و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان نقش‌آفرین باشند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در پایان سخنان خود یاد و خاطره شهدای اسلام، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت و با تأکید بر ادامه راه شهدا، برای عزت، اقتدار و سربلندی ملت ایران دعا کرد.

گفتنی است؛ در این جلسه، حجج السلام والمسلمین فلاح‌زاده، رضایی و مظاهری از اعضای دفتر استفتائات مقام معظم رهبری نیز با بیان خاطراتی از مرحوم آیت‌الله ظهیری، به تبیین ویژگی‌های اخلاقی، معرفتی، علمی و خدمات فرهنگی و تبلیغی این چهره علمی پرداختند و از اخلاص، تواضع، روحیه خدمتگزاری و تلاش‌های علمی و دینی وی تجلیل کردند.