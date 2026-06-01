به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مبشری در سفر به مهریز و بازدید از مرکز نیکوکاری شهید سلیمانی با اشاره به اهداف سفر خود به مهریز اظهار کرد: در این سفر ضمن دیدار با فرماندار و امام جمعه شهرستان مهریز، از تعدادی از مددجویان، طرح‌های خدماتی و یکی از مراکز نیکوکاری شهرستان بازدید شد تا از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات به جامعه هدف قرار بگیریم.وی افزود: هدف از این بازدیدها، ارزیابی برنامه‌های در حال اجرای کمیته امداد، بررسی عملکرد شهرستان‌ها، قدردانی از تلاش همکاران و برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده تا پایان سال است.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد با اشاره به برنامه‌های دهه امامت و ولایت گفت: همزمان با عید قربان، طرح نذر قربانی در استان یزد اجرا شد و تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ بسته یک کیلویی گوشت میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است.مبشری ادامه داد: توزیع بسته‌های معیشتی، اطعام نیازمندان و اجرای برنامه‌های حمایتی ویژه عید غدیر از دیگر اقدامات کمیته امداد در این ایام است که تا پایان دهه امامت و ولایت ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به اجرای پویش «به عشق علی» اشاره کرد و گفت: این پویش با هدف جذب حامیان جدید برای فرزندان ایتام و محسنین در حال اجراست. در حال حاضر نزدیک به هفت هزار فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد استان یزد قرار دارند و امیدواریم با مشارکت خیران و نیکوکاران، تعداد بیشتری از این فرزندان از حمایت‌های مردمی بهره‌مند شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد با بیان اینکه بیش از دو هزار نفر در شهرستان مهریز تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اظهار داشت: تلاش ما بر این است که علاوه بر خدمات حمایتی، برنامه‌های توانمندسازی به ویژه در حوزه اشتغال و خودکفایی مددجویان با جدیت دنبال تا زمینه استقلال اقتصادی خانواده‌های نیازمند فراهم شود.

مبشری در پایان از همراهی خیران، مراکز نیکوکاری و مردم نیکوکار شهرستان مهریز قدردانی کرد و خواستار تداوم مشارکت‌های مردمی در حمایت از نیازمندان شد.