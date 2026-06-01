\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u00a0 \u06f5\u06f0 \u0632\u0648\u062c \u062c\u0648\u0627\u0646 \u06af\u0646\u0628\u062f\u06cc \u0628\u0627 \u0639\u0637\u0631\u0627\u0641\u0634\u0627\u0646\u06cc \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n