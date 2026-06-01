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طرح پایش سلامت کارکنان دستگاههای اجرایی استان زنجان، با هدف ارتقای کارایی سیستم مدیریتی و بهبود کیفیت خدمات اداری، برای نخستینبار در سطح استانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان، اجرای این برنامه را گامی مؤثر در جهت افزایش بهرهوری، بهبود عملکرد اداری و کاهش آثار کمتحرکی کارکنان دانست و بر نقش پایش سلامت در ارتقای کارایی سیستم اداری تأکید کرد.
محمدیپور گفت: در قالب این طرح، طی یک بازه زمانی ۶ ماهه، وضعیت سلامت ۴۵۰۰ نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی استان پایش خواهد شد.
اجرای این طرح با همکاری مشترک معاونت توسعه مدیریت منابع استانداری، سازمان مدیریت و برنامهریزی و هیئت پزشکی ورزشی استان زنجان انجام میشود.