به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با ماکسیم پرو معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک، در خصوص موضوعات دوجانبه، آخرین وضعیت تحولات در منطقه غرب آسیا و روند‌های جاری دیپلماتیک با جلوگیرب از تشدید تنش و خاتمه جنگ تحمیلی امریکایی- صهیونیستی علیه ایران گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی تماسی عصر امروز دوشنبه با ژان نوئل بارو وزیر امور فرانسه در خصوص آخرین تحولات منطقه ای، تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان و پیامدهای این اقدامات تجاوزکارانه گفتگو و رایزنی کرد.