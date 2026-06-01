به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حائری‌زاده با تبریک سالروز ولادت دهمین اختر تابناک امامت و ولایت، به تشریح ابعاد شخصیتی، علمی و معنوی حضرت امام هادی (ع) پرداخت و نقش آن امام همام در تبیین معارف اسلامی و هدایت امت اسلامی را تبیین کرد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه والای «زیارت جامعه کبیره» به عنوان یکی از میراث‌های ارزشمند برجای‌مانده از حضرت امام هادی (ع)، مضامین بلند معرفتی و اعتقادی این زیارت شریف را مورد توجه قرار داد و بر بهره‌گیری از آموزه‌های آن در شناخت جایگاه اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، حاج حسن شالبافان، مداح اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، با اجرای برنامه مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی در وصف حضرت امام هادی (ع)، فضای معنوی و سرورآفرینی را برای حاضران رقم زد.

زائران حاضر در این مراسم نیز با قرائت صلوات و ابراز ارادت به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع)، میلاد فرخنده حضرت امام هادی (ع) را گرامی داشتند.