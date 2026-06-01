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یگان خواهران تیپ شهید «شادمانی» در همدان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده تیپ شهید شادمانی در آیین افتتاح این یگان گفت: در راستای دفاع از ایران اسلامی تیپ شهید «شادمانی» از بین بانوان جانفدای علاقمند به آموزش نظامی دعوت کرد تا در دورههای سلاح شناسی و عرصههای مختلف نظامی، اجتماعی و فرهنگی شرکت کنند.
عبدالرضا زمانی افزود: آموزش نظامی به بانوان پیامی روشن برای دشمنان این مرز و بوم دارد، یعنی برای دفاع از وطن باهمه داشته هایمان به میدان میآییم.
او تصریح کرد: آموزش کار با اسلحه که این روزها به آموزشی عمومی تبدیل شده، با هدف آماده سازی جان فدایان ایران در راه دفاع از وطن در بیشتر محلهها و مناطق استان همدان در حال انجام است.