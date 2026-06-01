دفتر کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان کشور،در بیانیه ای این اقدام جنایت‌کارانه رژیم کودک کش صهیونیستی را به شدت محکوم کرده، ضمن ابراز همبستگی با ملت مظلوم و مقاوم لبنان، از جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی می‌خواهد که در برابر این تجاوزات ساکت ننشینند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دفتر کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان کشور در محکومیت تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان بیانیه ای به شرح ذیل صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا یَعْمَلُ الظَّالِمُونَ»

(ابراهیم:۴۲)

اقدام وحشیانه و جنایت‌کارانه رژیم غاصب صهیونیستی در دو روز اخیر علیه جنوب لبنان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تجاوز به حریم هوایی و خاکی یک کشور مستقل است. این رژیم که همواره ثابت کرده به هیچ‌یک از موازین حقوقی و اخلاقی پایبند نیست، بار دیگر با هدف ایجاد ناامنی و تهدید جان غیرنظامیان بی‌گناه، دست به تجاوزی ناجوانمردانه زده است.

دفتر کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان کشور، این اقدام جنایت‌کارانه را به شدت محکوم کرده، ضمن ابراز همبستگی با ملت مظلوم و مقاوم لبنان، از جامعه جهانی و نهاد‌های بین‌المللی می‌خواهد که در برابر این تجاوزات ساکت ننشینند.

بی‌تردید مقاومت شجاعانه‌ی مردم لبنان و محور مقاومت، پاسخ قاطع و کوبنده‌ای به این یاوه‌گویی‌ها و تعرضات خواهد داد.

ما اساتید دانشگاه فرهنگیان، با الهام از آرمان‌های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره)، حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت و ملت آزاده لبنان اعلام می‌داریم و از خداوند متعال پیروزی نهایی مظلومان بر ظالمان را مسئلت می‌نماییم.

والعاقبة للمتقین

بسیج اساتید و دفتر هماهنگی کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان کشور