عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدارس غیردولتی در فرآیند ثبت‌نام و اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی در طول سال تحصیلی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی خزایی، نماینده مردم شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای معاونان و رؤسای مناطق آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت فعالیت مدارس غیردولتی افزود: نظارت مستمر و مؤثر بر مدارس غیردولتی، به‌ویژه در فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان، باید با دقت و حساسیت دنبال شود.

وی افزود: نظارت‌ها نباید صرفاً به زمان ثبت‌نام محدود شود، بلکه لازم است در طول سال تحصیلی نیز روند اجرای برنامه‌ها، فعالیت‌ها و عملکرد مدارس به صورت مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.

عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر اجرای دقیق برنامه‌های آموزشی و پرورشی گفت: مدارس غیردولتی باید فعالیت‌های خود را بر اساس اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی و اهداف نظام تعلیم و تربیت پیش ببرند و در این مسیر، نظارت مستمر نقش مهمی در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی دارد.

خزایی خاطرنشان کرد: توجه به کیفیت‌بخشی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، رعایت ضوابط و مقررات و صیانت از حقوق دانش‌آموزان و خانواده‌ها، از مهم‌ترین اهداف نظام نظارتی در حوزه مدارس غیردولتی است که باید به طور جدی دنبال شود.