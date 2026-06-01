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عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد مدارس غیردولتی در فرآیند ثبتنام و اجرای برنامههای آموزشی و پرورشی در طول سال تحصیلی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی خزایی، نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی در نشست شورای معاونان و رؤسای مناطق آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت فعالیت مدارس غیردولتی افزود: نظارت مستمر و مؤثر بر مدارس غیردولتی، بهویژه در فرآیند ثبتنام دانشآموزان، باید با دقت و حساسیت دنبال شود.
وی افزود: نظارتها نباید صرفاً به زمان ثبتنام محدود شود، بلکه لازم است در طول سال تحصیلی نیز روند اجرای برنامهها، فعالیتها و عملکرد مدارس به صورت مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.
عضو شورای نظارت بر مدارس غیردولتی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران با تأکید بر اجرای دقیق برنامههای آموزشی و پرورشی گفت: مدارس غیردولتی باید فعالیتهای خود را بر اساس اسناد بالادستی، سیاستهای ابلاغی و اهداف نظام تعلیم و تربیت پیش ببرند و در این مسیر، نظارت مستمر نقش مهمی در تحقق اهداف آموزشی و تربیتی دارد.
خزایی خاطرنشان کرد: توجه به کیفیتبخشی فعالیتهای آموزشی و پرورشی، رعایت ضوابط و مقررات و صیانت از حقوق دانشآموزان و خانوادهها، از مهمترین اهداف نظام نظارتی در حوزه مدارس غیردولتی است که باید به طور جدی دنبال شود.