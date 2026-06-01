به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ براساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان؛ آب شرب محلات فردا سه شنبه به مدت ۲۴ ساعت قطع می‌شود.

بر این اساس آب محلات چاهستانی ها، آیت الله غفاری، آزاد شهر، زیباشهر، نایبند شمالی، فرودگاه قدیم، آزادگان و تمامی محلات حد فاصل خور گورسوزان تا اسکله باهنر شمال و جنوب بلوار‌های امام خمینی و پاسداران، ۲۲بهمن، محله شمیلی ها، اوزی ها، حد فاصل چهارراه فاطمیه تا چهارراه سازمان، تمامی محلات کمربندی، سورو، پشت شهر، دوهزار، ششصد دستگاه، پل خواجو، سه راه جهانبار از ساعت از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ عصر قطع می‌شود.

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همچنین آب شرب محلات شهرک سجادیه، طلائیه فاز دو، کوی نیایش، شهرک امام رضا، شهرک اندیشه، شهرک نور، کوی آیت الله بروجردی، سایت‌های پایین شهرک پیامبر اعظم، و ضلع شرقی بلوار راه آهن، روستای تل سیاه، جمال احمد، قلاتو، بارغین، بوستانو و صنایع پالایشگاه، فولاد، آلومینیوم و نگین ترابران از ساعت ۶ صبح سه شنبه به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از مشترکان خواست نسبت به ذخیره مخازن آب منازل خود و مدیریت مصرف اقدام کنند.