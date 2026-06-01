\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0628\u0627 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0641\u0635\u0644 \u06af\u0631\u0645\u0627 \u0627\u0628\u0634\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc\u00a0 \u062f\u0644 \u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646\u06cc\u00a0 \u0641\u0631\u0627\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a\u06cc\u00a0 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0622\u0631\u0627\u0645\u0634 \u0648 \u062e\u0631\u0645\u06cc \u0633\u067e\u0631\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f\u00a0 .\n\u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0628\u0646 \u062c\u0627\u0630\u0628\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc \u0646\u0638\u06cc\u0631 \u0627\u0628\u0634\u0627\u0631 \u067e\u0631\u0622\u0628 \u0648 \u0634\u06af\u0641\u062a \u0627\u0646\u06af\u06cc\u0632\u00a0 \u0686\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0644\u06cc\u06af\u0648\u062f\u0631\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0622\u0628\u0634\u0627\u0631 \u0632\u06cc\u0628\u0627 ...\n\n